2^ Compressport Venice Lido Beach Trail: oltre mille runners, partecipanti raddoppiati

VENEZIA - La seconda edizione del Compressport Venice Lido Beach Trail, l'originale trail sulla spiaggia organizzato da Venicemarathon e che si è svolto questa mattina al Lido di Venezia, segna subito un nuovo importante traguardo, ovvero la crescita degli atleti stranieri, circa il 20% degli oltre 1.000 atleti iscrittii, che hanno preso parte alle tre corse: Alì Family Run di 2K, la 5K e la 11K.



Il primo a tagliare il traguardo della 11K è stato infatti l’atleta francese Jean-Christophe Play, 41 anni di Lione, maratoneta con un personale di 2h25’, che ha ricoperto questa mattina la distanza del trail in 40'37". Essendo però iscritto alla gara non competitiva, la classifica ufficiale Fidal ha assegnato la vittoria a Igor Fontanella, il portacolori dell’Aristide Coin, già vincitore lo scorso anno, che ha chiuso con un distacco dal francese di circa un minuto. Sugli altri gradini del podio sono saliti Filippo Pagavino (As Vegan Running Team) e Daniele Rocco (Pol. Vighenzi)



“E’ stata una gara molto bella dal punto di vista paesaggistico, unica davvero nel suo genere, ma molto dura dal punto di vista tecnico. Adesso punto a partecipare anche alla Venicemarathon del prossimo 22 ottobre” - queste le parole al traguardo di Jean-Christophe Play.





Anche per Igor Fontanella il percorso quest’oggi è apparso particolarmente impegnativo, soprattutto nel tratto di spiaggia. Ricordiamo, infatti, che gli atleti hanno dovuto affrontare un tracciato tecnicamente molto duro, disegnato tra spiaggia, dune di sabbia, pineta e una lunga diga da percorrere in andata e ritorno. “Oggi ho patito un po' la condizione non ottimale di questo ultimo periodo, ma questo trail è stato comunque ancora una volta spettacolare e sicuramente sarò al via anche il prossimo anno”.



Netta vittoria in campo femminile della 21enne veneziana Diletta Moressa, allieva dell’ex azzurra di maratona Giovanna Volpato e portacolori anch’essa dell’Aristide Coin. “E’ stato bellissimo sentire l’incitamento del numeroso pubblico presente lungo la diga. Il percorso è davvero spettacolare anche se molto duro, ma sono felicissima di questa vittoria. Il mio prossimo appuntamento sarà la 10K della Venicemarathon il 22 ottobre”.

Completano il podio femminile Dominika Makaruk-Di Loreto (Barizza Sport) e Jessica Doria (Generali Runners).



La gara non competitiva di 5 chilometri è stata vinta dal 37enne bresciano Angelo Pellini e in campo femminile dalla 27enne olandese Saskia Van Benthem. Nella Alì Family Run, successo per due giovani atleti tredicenni portacolori del ‘Triathlon Venezia’ Isacco Guadagni e Giulia Grezzo.



La spettacolare cornice del lungo e bianco arenile del Lido di Venezia e la splendida giornata di sole hanno fatto da sublime scenario ad un’edizione davvero di grande successo.



“Se lo scorso anno dicevamo ‘buona la prima’, quest’anno non possiamo che ripeterci esclamando ‘ottima la seconda’ per il numero raddoppiato dei partecipanti; per la crescita degli stranieri che generano ricaduta economica e promozionale, e infine per la splendida giornata di sport e di festa che abbiamo vissuto. A nome di Venicemarathon, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento come l’Amministrazione Comunale, Venezia Spiagge e tutte le istituzioni coinvolte, gli sponsor, e i moltissimi volontari. A questo punto, non ci resta che dare appuntamento a tutti al prossimo anno, la cui data potrebbe essere 22 settembre 2024” – questo il commento di un soddisfatto Piero Rosa Salva, presidente di Venicemarathon.



Molto contenti dell’ottima riuscita della manifestazione sono stati anche l’assessore al bilancio del Comune di Venezia Michele Zuin: “Ringrazio Venicemarathon per aver ideato questa manifestazione di così grande successo, per la professionalità e la qualità organizzativa mostrata, e perché rappresenta un’ottima occasione far conoscere il Lido di Venezia a runners di tutto iol mondo” e il presidente di Venezia Spiagge Pierluigi Padovan: “Dopo la Mostra del Cinema, questo trail diventa il secondo evento di respiro internazionale del Lido e siamo tutti davvero felici della risposta ricevuta questa mattina”.



Il vice sindaco del Comune di Venezia Andrea Tomaello ha invece vissuto la manifestazione dall’interno, prendendo parte alla 5K : “E’ un percorso bellissimo, duro ma allo stesso spettacolare e rivolgo i miei complimenti agli organizzatori perché quest’iniziativa permette al Lido di prolungare la stagione estiva con un turismo sportivo di qualità”.



Infine, il coordinatore generale di Venicemarathon Lorenzo Cortesi, pensa già al futuro: “Oltre a crescere ancora nei numeri di partecipanti italiani e stranieri, per il prossimo anno ci piacerebbe coinvolgere anche tutte le associazioni sportive del territorio, per dar vita ad un vero villaggio di promozione sportiva, evento corollario del Venice Lido Beach Trail.



La giornata è poi proseguito con il Pasta Party e il Beach Party a ritmo di buona musica suonata da Radio PiterPan e Radio Bellla&Monella.



Classifica Fidal

11K UOMINI:

1. Igor Fontanella (Aristide Coin) 41’35”

2. Filippo Pagavino (Vegan Power Team) 42’38”

3. Daniele Rocco (Pol. Vighenzi) 42’59”



11K DONNE:

1. Diletta Moressa (Aristide Coin) 46’38”

2. Dominika Makaruk-Di Loreto (Barizza Sport) 50’53”

3. Jessica Doria (Generali Runners) 51’08”