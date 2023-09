Costano 500 euro le scarpe da record alla maratona di Berlino, ecco quali sono

BERLINO – Le più preziose sono proprio quelle della donna fulmine, la neo primatista del mondo etiope Tigist Assefa che sulle strade di Berlino ha portato a spasso le sue nuovissime Adidas Adios Pro Evo 1, o si è fatta portare, dipende dai punti di vista, fissando il nuovo strabiliante primato mondiale di maratona femminile: 2:11’53” ( leggi qui ). Si dice che tutte le nuove calzature con la piastra in carbonio di ultimissima generazione portano gli atleti più performanti ad avere un vantaggio di 1” ogni 400 metri, circa 3” ogni chilometro. Sembra poco ma non è così se il tutto viene moltiplicato per 42km dove il risultato teorico matematico fa oltre 2 minuti di vantaggio. Associato alle nuove metodologie degli allenamenti, l’esasperazione della professionalità dell’atleta insieme alla nutrizione ecco che nelle corse, su strada in particolare, c’è stato negli ultimi anni un notevole incremento prestazionale.

Le sue Adidas sono l’ultimo modello rilasciato dalla casa tedesca nelle ultime settimane, il massimo che la tecnica scientifica può mettere a disposizione oggi dei campioni e degli amatori. Costano ben 500 euro e sono prodotte in soli 521 esemplari, dunque averle non è poi così facile.

Il keniano Eliud Kipchoge, domenica ‘solo’ vincente in 2:02’42”, un minuto e mezzo di ritardo rispetto al suo primato mondiale fissato di 2:01’09” nel 2022 sulle stesse strade, ha corso con le Nike Alphafly3 Prototype, il massimo che la casa statunitense può esprimere, che hanno un costo sul mercato di oltre 300 euro.

Nel complesso il podio è stato occupato da 3 atleti con Adidas, 1 Nike, 1 Asics e 1 Anta, quest’ultimo brand senz’altro poco conosciuto in Italia ma a quanto pare altamente performante. Come un po’ le gomme delle monoposto di Formula 1 hanno una durata molto limitata, si parla di non più di 200km in genere, quindi andando a fare due conti un costo per chilometro davvero alto se si pensa che con le classiche scarpe da running dell’amatore medio si possono percorrere circa 6-700km.