Che bomba Kelvin Kiptum, nuovo record mondiale a Chicago Marathon

CHICAGO - Sempre più vicini ai limiti umani, sempre più vicini al muro delle 2 ore. Il keniano Eliud Kipchoge era sceso sotto le 2 ore in una gara non ufficiale, poi l'anno scorso a Berlino aveva fissato il primato mondiale sul 2h01'19".

Che questo record avesse i giorni contati era risaputo, avrebbe potuto essere lo stesso Kipchoge a battere sè stesso, anche se a 38 anni suonati non è tutto così facile seppur abbia vinto ancora a Berlin Marathon una settimana fa ma senza nuovo primato, invece è stato un altro giovane keniano: Kelvin Kiptum.

23 anni, tutto lo aspettavano, sì era lui l'erede designato e finalmente ha fatto il colpaccio sbancando la mitica Chicago Marathon: 2h00'35". Una prestazione sensazionale, Kipchoge sembra ormai appartenere al passato anche se nel mirino ha la terza medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi prima di chiudere una straordinaria ed immensa carriera lunga vent'anni.

Impressionante la tabella di marcia del nuovo recordman Kelvin Kiptum: 60'48" la prima metà di gara (21,097km), 59'47" la seconda parte, dunque un impressionante negative split. Ancora da segnalare un parziale di 27'52" tra il 30km e il 40km e un velocissimo 6'08" negli ultimi 2195m. Nota statistica: un anno fa non aveva ancora partecipato ad alcuna maratona, debutto con vittoria a dicembre 2022 alla Valencia Marathon in 2h01'53", vittoria in 2h01'25" in aprile di quest'anno a London Marathon e ora nuova vittoria e primato del mondo a Chicago.

Un primato maschile che arriva solo due settimane dopo di quello femminile, altrettanto se non addirittura più sensazionale, ad opera dell'etiope Tigist Assefa che sempre sulle strade di Berlin Marathon il 24 settembre ha tagliato il traguardo in un fantastico 2h11'53".

Ora i nuovi obiettivi sono due: gli uomini almeno a 1h59'59", le donne sotto il muro delle 2h10', dunque 2h09'59".