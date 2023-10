Chiacago Marathon, la regina è Sifan Hassan campionessa di tutto

Non ha concluso la gara come l'africana a Berlin Marathon due settimane fa, cedendo leggermente sul ritmo e non chiudendo ancora in spinta, ma con 2h13:44 ha realizzato la seconda prestazione mondiale all-time e migliorato di un'enormità il record europeo, il 2h15:25 di Paula Radcliffe che è stato anche record mondiale, ottenuto vent'anni fa a Londra.

A lungo in un testa a testa con la keniana Ruth Chepngetich, la Hassan si è involata verso il successo poco prima del 30esimo chilometro, staccando l'africana che l'anno scorso, proprio a Chicago, sfiorò il primato dell'epoca (2h14:04) in 2h14:18. Seconda oggi in 2h15:37 (settima prestazione assoluta), la Chepngetich ha preceduto l'etiope Megertu Alemu (2h17:09) e l'altra keniana Joyciline Jepkosgei (2h17:23).

Per la Hassan, la seconda maratona della carriera, dopo il successo di Londra in 2h18:33 nonostante due stop dovuti a crampi.

Questi i suoi passaggi intermedi a Chicago: 5 km 15:43, 10 km 31:05, 15 km 46:37, 20 km 1h02:16, mezza maratona 1h05:48, 25 km 1h18:06 (miglior prestazione europea), 30 km 1h34:00 (miglior prestazione europea), 35 km 1h50:17, 40 km 2h06:36.

Sifan Hassan, classe 1983, è la campionessa di tutto, la regina della pista, solo 40 giorni fa ai mondiali di atletica di Budapest ha vinto il bronzo nei 1500m, l'argento nei 5000m e per una caduta a 40 metri dal traguardo non ha vinto una medaglia anche nei 10000m. In carriera ha vinto 2 ori olimpici a Tokyo 2020 nei 5000m e 10000m oltre al bronzo nei 1500m, un vero tour de force se si pensa che in una settimana ha corso anche tutti i turni eliminatori.

Negli anni scorsi ha vinto anche 2 ori, 1 argento e 3 bronzi ai mondiali, 2 ori e 2 argenti agli europei oltre ad altre medaglie nelle rassegne indoor.