Questa domenica c'è Roma Urbs Mundi , 15km dalle Terme Caracalla allo Stadio Martellini

IL PERCORSO DELLA ROMA URBS MUNDI - Si attraverseranno millenni di storia, partendo alle 8.30 da Viale delle Terme di Caracalla ed andando a toccare la Piramide Cestia, il Circo Massimo, Largo Argentina, Piazza Navona, Ara Pacis, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, il Quirinale, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali ed il Colosseo, per poi giungere sul tartan dello Stadio Nando Martellini dove si concluderà la gara. Si tratta di distanza perfetta per chi sta preparando una maratona autunnale! La gara è rivolta a tutti: agonisti competitivi, non competitivi e camminatori.

LONGEVITY RUN - In collaborazione con il Policlinico Gemelli, il Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBrun ha predisposto, per tutti coloro i quali non riescano ad affrontare la 15 chilometri, un percorso da 10 chilometri che andrà a ricalcare l’ultima parte della Roma Urbs Mundi, attraversando lo straordinario scenario del centro storico della Capitale.

IL VILLAGGIO - Il villaggio della Longevity Run sarà aperto presso lo Stadio Martellini da venerdì 13 a partire dalle ore 12.00 e resterà aperto fino alle 19.00. Sabato resterà aperto dalle 10.00 fino alle 19.00 e ci si potrà ancora iscrivere sia alla Longevity Run che alla Roma Urbs Mundi. Si potranno inoltre effettuare screening e check-up gratuiti -a cura del Policlinico A. Gemelli- per la prevenzione della salute. Previste anche attività finalizzate a promuovere il benessere come il pilates ed il mindfulness. Per informazioni consultare il link: https://www.romaurbsmundi.it/ilvillaggio/

ROMA conCORRE PER LE LEGALITA’ - All’interno della Roma Urbs Mundi, il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza ha promosso, in collaborazione con Camera di Commercio di Roma e la GSBRun - Gruppo Sportivo Bancari Romani, la 2^ edizione del Trofeo “Roma conCORRE per la legalità”, all’insegna dei valori di legalità economica, solidarietà sociale e sostenibilità ambientale. A impreziosire la manifestazione sarà la partecipazione della banda della Guardia di Finanza e di alcune stelle del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle e dell’atletica nazionale e internazionale: Rosaria Console, anche quest’anno madrina della manifestazione, insieme al marito Daniele Caimmi, Sveva Fascetti (vincitrice della prima edizione del Trofeo) e Federico Riva.