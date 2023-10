Domenica la EcoMaratona del Chianti Classico, l'olimpionico Massimo Stano e 2 non vedenti al via

Castelnuovo Berardenga (SI) – Ore contate all’inizio del magico weekend della 16^ EcoMaratona del Chianti Classico, evento frutto del lavoro del Comitato Organizzatore EcoMaratona del Chianti Classico con il Patrocinio di Comune di Castelnuovo Berardenga, Comune di Gaiole in Chianti, Provincia di Siena, Regione Toscana e Lega Atletica Leggera UISP Siena.

GLI EVENTI - Ci sarà spazio per lo sport ma anche per un tuffo nella natura, storia ed enogastronomia locale dei rinomati territori del Chianti Classico. Primo appuntamento stasera venerdì 13 ottobre con la tradizionale staffetta 3x1.500m, due giri da 750 m per ciascun atleta a ritmo del tifo del centro storico di Castelnuovo Berardenga. Il sabato 14 ottobre si inizia con un’esplosione di sapori grazie al viaggio nel gusto e nella storia delle cantine aderenti al progetto Emozioni Chianti Classico. L’attenzione si sposta sullo sport con il campione olimpico e mondiale Massimo Stano che, a partire dalle 16.30, sarà a disposizione in area Expo per il convegno “Una domanda a…” in compagnia del preparatore atletico Fulvio Massini.





I riflettori sono però puntati su domenica 15 ottobre quando andranno in scena le gare competitive, EcoMaratona del Chianti Classico 42Km, EcoMaratonina del Chianti Classico 21Km e Tra il bosco e le vigne del Chianti 13Km e la EcoPasseggiata 6, 13 e 19 km, manifestazione non competitiva a passo libero. Tra le novità di quest’anno, “The Walking Stano”, camminata non competitiva di 6 km con Massimo Stano che si svolgerà domenica 15 ottobre alle ore 10.00. Per non dimenticare il buono del territorio, il comitato organizzatore ha rinnovato una tradizione sempre apprezzata negli anni, quella del ricchissimo pasta party che si svolgerà sabato sera e domenica mattina e a cui potranno partecipare anche gli accompagnatori con una modica cifra. I riflettori sono però puntati su domenica 15 ottobre quando andranno in scena le gare competitive,e la, manifestazione non competitiva a passo libero. Tra le novità di quest’anno, “”, camminata non competitiva di 6 km con Massimo Stano che si svolgerà domenica 15 ottobre alle ore 10.00. Per non dimenticare il buono del territorio, il comitato organizzatore ha rinnovato una tradizione sempre apprezzata negli anni, quella del ricchissimoche si svolgerà sabato sera e domenica mattina e a cui potranno partecipare anche gli accompagnatori con una modica cifra. I NUMERI – Sono circa 3mila gli atleti impegnati nel weekend a trasformare in una festa le gare competitive e non competitive, queste ultime nate con l’obiettivo di promuovere il connubio tra sport e benessere, reso ancora più perfetto dalla bellezza del territorio. Tutto lo Stivale ha risposto presente, saranno al via atleti da tutte le regioni, dopo quella ospitante, il podio di numerosità va a Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia ma si segnala anche una nutrita presenza dal Friuli-Venezia Giulia. Sono ventidue le bandiere che sventolano a Castelnuovo Berardenga, svetta in alto quella a stelle e strisce grazie alla presenza di un centinaio di atleti dagli Stati Uniti che hanno rinnovato la loro partecipazione dopo la magica esperienza dello scorso anno. Subito dietro un ricchissimo gruppo dai Paesi Bassi seguiti da Repubblica Ceca e Polonia, nazioni che hanno sempre onorato questo evento.

IVAN E ANDREA – In gara i runner non vedenti Andrea Gentilini e Ivan Cappellari impegnati nella EcoMaratonina con il supporto delle guide Nazario Tramonti e Anna Lia Chiti. Fisioterapista nella vita di tutti i giorni, non vedente a causa di un incidente avvenuto quando aveva 15 anni, Ivan ha scoperto l’amore per il trail proprio alla EcoMaratona del Chianti nel 2014, dove ha apprezzato il contatto con la natura, a patto che con lui ci sia la sua amica e compagna di mille avventure Anna Lia Chiti, sua guida speciale con la quale affronta tutte le sfide di running e ultrarunning e trail, tra le ultime anche la Pistoia Abetone. “Sono un amante delle lunghe distanze ma quest’anno correrò la EcoMaratonina per vivere con Andrea la sua prima esperienza di trail” ha detto Ivan. “A guidarci ci saranno Nazario e Anna Lia, sono entusiasta di partecipare ancora a questa manifestazione”, ha aggiunto Ivan, più volte e su varie distanze al traguardo di questa manifestazione. CURIOSITA’ – I più maturi in gara sono gli statunitensi David e Nancy, rispettivamente 79 e 83 anni mentre i più giovani sono Rosaria ed Edoardo, entrambi 13enni.

Auguri per i suoi 30 anni a Simone Turrisi, impegnato nella mezza maratona, al polacco Tomasz Gorgol e a Salvatore Servino, entrambi atleti della distanza più lunga, rispettivamente per i loro 45 e 57 anni. Le iscrizioni online all’evento sono chiuse. E’ possibile iscriversi agli eventi non competitivi venerdì e sabato fino ad esaurimento pettorali. E’ possibile iscriversi agli eventi competitivi venerdì e sabato, fino ad esaurimento pettorali, esibendo il certificato medico agonistico. Questo il riepilogo eventi: Distanze competitive:

EcoMaratona del Chianti Classico 42 Km (max iscritti 700)

EcoMaratonina del Chianti Classico 21 Km (max iscritti 1.200)

Tra il bosco e le vigne del Chianti 13 Km (max iscritti 700) Distanze non competitive:

EcoPasseggiata 6, 13 e 19 km

The Walking Stano – 6 km

