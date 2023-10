Domani a Trieste c’è la 1st International Road Race Running Match under 23, 10km

Partenza alle 9.50 di domenica 15 ottobre sotto lo sguardo attento del Castello di Miramare di Trieste le nazionali under 23 di Francia, Grecia, Israele e Svizzera, oltre agli italiani padroni di casa, sfileranno a caccia di onori lungo il bellissimo percorso che attraverserà anche piazza Unità d’Italia in centro a Trieste per finire al Castello di San Giusto. Il percorso è il medesimo della 7^ Joma Corsa dei Castelli.

LA GARA - Francia, Grecia, Israele e Svizzera, sono già cinque le Federazioni estere coinvolte ufficialmente, insieme all’Italia, e che faranno gareggiare trentuno atleti under 23, tredici donne e diciotto uomini, un’occasione per la città di Trieste di vivere un forte impulso di internazionalità in ambito di eccellenza e alto livello sportivo. Purtroppo Israele ha dovuto rinunciare alla trasferta per i noti motivi di cronaca.

Verranno stabilite le classifiche assegnando un numero di punti pari al numero totale di atleti per creare la classifica a squadre che sarà definita sommando i punteggi dei primi tre atleti giunti al traguardo per ciascuna rappresentativa. Inoltre, saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne con classifica individuale e le prime tre nazioni.

L’ITALIA - Gli azzurri reciteranno da protagonisti potendo contare su Francesco Guerra (CS Carabinieri Sez. Atletica), già oro Campionati Europei 5000m U23 del 2021 e argento ai Campionati Europei 10000m U23 del 2023. Guerra porta in dote un personale di 28’39”04 nei 10000m su pista e di 28’56” sui 10k su strada che lo colloca di misura alla guida della delegazione tricolore. Tutti in una manciata di secondi Nicolò Gallo (Atl. Mondovì – Acqua San Bernardo) che porta vanta un primato di 30’01” nei 10k road e Francesco Da Vià (GS La Piave 2000), quest’anno al personale con 30’04”. Chiude le fila con 30’42”, ma promette di dare battaglia Konjoneh Maggi (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) recentemente capace di 29’36”46 sui 10000m.

LE ALTRE NAZIONI – La Francia schiera il Campione Europeo U18 2000m siepi 2018 Baptiste Guyon punta di diamante di questo quartetto grazie all’ottimo primato personale di 28’47” sui 10000m. Gli faranno spalla Martin Desmidt, capace di correre la stessa distanza in 29’01”. Leggermente più staccati Edouard Morin-Luzuy che può contare sul crono di 29’21” e Baptiste Cartieaux con 29’28”.

Svizzera a caccia di onori ma che sulla carta parte in svantaggio con Leo Lädermann che ha da poco firmato un primato di 30’23”, seguito da Jonathan Hofer, capace di portare a termine la distanza in 30’31” e Loris Kaufmann, più staccato, con 31’58”. Al debutto Keanu Simasotchi che ha dimostrato di saper correre i 3000m in 8’38”06.

Dalla patria ellenica, per onorare l’atletica che ha visto i natali in Grecia, Nikolaos Stamoulis, che ha nelle gambe un buon 30’56”, Panagiotis Petroulakis con 31’05” e Panagiotis Orfeas Giannatis che può fare affidamento su 31’41”.



LE DONNE – A far sventolare l’italico tricolore ci penseranno Greta Settino (Toscana Atl Empoli Nissan) già autrice di un personale di 34’14” nei 10k su strada, Isabella Caposieno (Battaglio CUS Torino Atl.) e Rebecca Volpe (Alteratletica Locorotondo) con 35’15” e 35’18” e, un po’ più staccata Giulia Cordazzo (GS La Fratellanza 1874) capace di correre i 10k road in 35’38”.

Le cugine francesi piazzano in prima fila Ines Hamoudi che guida la delegazione forte di un primato di 34’12”, tutte in fila Manon Cumy, Laure Bertrand e Camille Laurent con 34’33”, 34’37” e 34’42”.

Svizzera che schiera la Campionessa Nazionale 3000 siepi del 2020 Shirley Lang con un ottimo 34’11” sui 10km a cui si accoderanno le connazionali Romane Wolhauser e Elena Eichenberger con 35’06 e 35’41”. Debutto sulla distanza per Shirin Kerber che porta in dote un personale sui 3000m di 9’44”35.