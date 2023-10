Le vesciche nel running

Le cause di questa frizione che porta alla formazione delle vesciche possono variare e includono l'uso di calzature inadatte alla forma del piede, calze non adeguate al tipo o alla durata della corsa, l'utilizzo di solette, l'eccessivo carico di lavoro (come correre lunghe distanze), il terreno irregolare e l'eccessiva umidità tra la pelle e la calza.

Durante una corsa, specialmente se di lunga durata, è abbastanza comune sperimentare sfregamenti in diverse parti del piede, in particolare sulle dita dei piedi, con la conseguente formazione di vesciche dolorose. Le vesciche sono una risposta naturale del nostro organismo, con l'obiettivo di proteggere la pelle irritata dalla frizione attraverso la formazione di una "sacca" di liquido per prevenire ulteriori danni ai tessuti. Tuttavia, per i corridori, questa protezione naturale ha come effetto collaterale quello di smettere di correre.

Come gestire il problema

Senza una gestione adeguata del problema, la risposta naturale del nostro corpo può prendere il sopravvento, portando alla rottura delle vesciche, a ulteriori dolori e persino a sanguinamento, mettendo fine prematuramente alla corsa o all’allenamento. Anche se siamo determinati e cerchiamo di resistere, apportando modifiche nella nostra andatura per compensare il dolore, alla fine potremmo dover arrenderci.

In questo contesto, la prevenzione è decisamente preferibile alla cura. Cosa possiamo fare in pratica per prevenirle? È essenziale applicare immediatamente una protezione sulla zona del piede soggetta a sfregamento prima che la vescica si formi. È importante tenere presente che il nostro corpo ci invia segnali prima della formazione delle vesciche, come un fastidio crescente, bruciore o dolore lieve. È in questa fase che è fondamentale utilizzare un prodotto specificamente progettato per prevenire la formazione delle vesciche.

In questo senso, MASTER-AID è il marchio italiano leader nei prodotti per la medicazione, sia adesiva che non. Grazie alla sua vasta esperienza nel trattamento delle ferite, ha sviluppato una linea completa di prodotti dedicati al benessere dei piedi, chiamata "MASTER-AID FOOT CARE." Questa linea offre più di 70 prodotti diversi per affrontare le problematiche legate alla protezione dei piedi. Per quanto riguarda le vesciche, esistono 7 prodotti differenti. Due di essi sono protezioni idrocolloidali adesive che possono essere applicate sulla pelle irritata prima della formazione della vescica, al fine di proteggerla dalla frizione, oppure, se la vescica è già presente, possono essere applicate per prevenire la sua rottura e il conseguente dolore.

