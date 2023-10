E’ festa Italia alla 1st International Road Race Running Match U.23 10k

TRIESTE - Trieste si tinge di azzurro per il trionfo della nazionale U23 maschile capitanata da Francesco Guerra, vincitore anche della classifica individuale, in 30’11’’.

L’ORGANIZZATORE - “E’ stata una giornata importante per Trieste che ha visto l’esordio della 1st International Road Race Running Match U.23 10k - afferma Silvia Gianardi, presidente PromoRun -, dando forte rilevanza internazionale all’evento con la presenza delle nazionali di Francia, Svizzera, Grecia e Italia. Grande soddisfazione anche per la 7^ Joma Corsa dei Castelli con grandi campioni plurimedagliati al traguardo come il vincitore etiope Muktar Edris. Anche la Family Run 8k è stata un grande successo partecipativo nonostante il tempo avverso. Un grande ringraziamento da parte di PromoRun alle centinaia di appassionati volontari, alle Istituzioni tutte e agli sponsor che ogni anno credono in questo progetto sportivo, sociale e di grande solidarietà".

INTERNATIONAL - Il team italiano si è piazzato in prima posizione con 10 punti grazie alla vittoria di Francesco Guerra, al terzo posto di Francesco Da Vià in 30’59’’ e al sesto posto di Konjoneh Maggi in 31’21’’.

“Bella gara, difficile perché eravamo controvento, dopo nove chilometri in piano ho dovuto affrontare la salita verso San Giusto: forse la cosa più difficile che abbia mai fatto in gara” , le parole dell’azzurro Francesco Guerra.

Secondo posto per il team Francia con 11 punti che festeggia grazie al secondo posto individuale di Baptiste Guyon in 30’50’’ e ai piazzamenti di Teo Rubens Banini, quarto, e Baptiste Cartieaux, quinto. Terzo posto per il team Svizzera (28 punti) e quarto il team Grecia (38).

Dominio assoluto nella gara femminile per il team Francia che vince con 6 punti grazie ai primi tre posti individuali. Prima assoluta Camille Laurent in 35’26’’, seconda Laure Bertrand con 35’42’’ e terza Ines Hamoudi appena dietro in 35’45’’. “È la prima volta che gareggio a Trieste: sono molto soddisfatta della mia vittoria e della performance della mia squadra, sono felice di questa grande esperienza internazionale qui a Trieste”, dichiara sorridente la prima classificata Laurent.

Il secondo posto se lo aggiudica il team Italia con 20 punti grazie al quarto, settimo e nono posto rispettivamente di Isabella Caposieno, Greta Settino e Rebecca Volpe. Medaglia di bronzo per il team Svizzera che totalizza 23 punti.

7^ JOMA CORSA DEI CASTELLI - La ormai classicissima Corsa dei Castelli vede la vittoria dell’etiope Edris Muktar, due volte campione del mondo sui 5000 m, che chiude in 29’32’’, seguito dall’ugandese Leonard Chemutai (29’36’’), mentre al terzo posto si piazza il keniano Bernard Wambua Musau con 29’50’’.

Gara femminile che ha registrato il successo di Nicol Guidolin (Angel’s Academy ASD) con il tempo di 41’20’’. Secondo gradino del podio per Chiara Fantin (Maratonina Udinese) che chiude in 41’31’’, medaglia di bronzo per Tamara Giorgi (Trieste Atletica) sulla finish line in 41’47’’.