Presentata in Regione Lombardia la 2^ We Run For Women-Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi

MONZA – E’ stata presentata oggi all’11° piano di Palazzo Lombardia di Milano la 2^ “ We Run For Women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi ” promossa ed organizzata dalla Questura di Monza con il Patrocinio Regione Lombardia e della Provincia Monza e Brianza e la collaborazione del Comune di Monza e Reggia di Monza e il supporto tecnico di Monza Marathon Team Asd.

“Ogni due giorni in Italia una donna viene uccisa; più del 31% delle donne dichiara di aver subito una forma di violenza almeno una volta nella vita - ha detto il Sottosegretario Sport e Giovani, Lara Magoni -. Questi sono dati che raccontano una piaga, una ferita aperta e sanguinante nel cuore di ogni cittadino e cittadina. Sono diversi gli strumenti di contrasto che in questi ultimi anni sono stati introdotti e molto, anche se mai abbastanza, si sta facendo in termini di prevenzione e sensibilità. Sono convinta che questa sia l’unica strada davvero percorribile per aiutarci nel ridurre sensibilmente questi dati orrendi. Eventi sportivi e di condivisione come “We run for Women” sono certa possano rappresentare momenti ideali di sensibilizzazione e attenzione, sempre necessari per contrastare femminicidi e abusi. Un’urgenza che ognuno di noi deve sentire dentro di sé”.

Taglierà il nastro di partenza Filomena Lamberti, la prima donna vittima di violenza sfigurata da acido. Inoltre, presso il “Villaggio aperto”, allestito nel parco di Monza presso la Cascina San Fedele, saranno presenti come testimonial le atlete delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Linda Olivieri e Rebecca Sartori, specialiste nella 400 corsa ostacoli, e Desirée Rossit, finalista olimpica del salto in alto alle Olimpiadi di Rio del 2016. Tra i tanti, hanno dato la loro adesione all’iniziativa, come corridori, anche i poliziotti della ASD Sezione Atletica Polizia di Stato di Torino e i cadetti dell’Accademia Guardia di Finanza di Bergamo.

WE RUN FOR WOMEN – I dati ISTAT raccontano che ogni due giorni in Italia una donna viene uccisa e il 31.5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, reati commessi da partner o ex partner, parenti o amici. Il numero di casi di violenza sulle donne e femminicidi è ancora sconcertante e il nostro Paese è ai vertici di questa sanguinosa classifica a causa di una visione arcaica del rapporto di genere. Per questo dal 1999 l’ ONU ha istituito la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in ricordo delle tre sorelle Mirabal , deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. Sempre più spesso ed in qualunque ambito, si organizzano eventi promotori del messaggio di non violenza.

DISTANZE - Percorsi per tutti, pensati per coinvolgere gli agonisti, che correranno la 10 km competitiva, su percorso misurato e certificato Fidal , e i runner amatoriali, che parteciperanno alla 10 km non competitiva ma anche quanti vorranno essere parte di questo evento correndo o camminando sul percorso di 3 km , adatto anche alle famiglie con bambini e amici a quattrozampe e quanti vorranno impegnare la propria domenica insieme ad amici e familiari per far parte di una catena unita contro la violenza di genere.

L’evento, in programma domenica 19 novembre 2023 all’interno del Parco di Monza, si configura come un’occasione per rimarcare l’importanza di porre un focus sul problema della violenza di genere, in avvicinamento alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne .

Questo l’intervento dell’ Assessore allo Sport del Comune di Monza Viviana Guidetti: “Lo Sport sta assumendo sempre più un ruolo fondamentale nel farsi portavoce di valori sociali ed etici, oltre alle sue finalità peculiari di promozione dell'attività fisica come chiave per il benessere. Questa manifestazione, in particolare, vuole sensibilizzare tutti - uomini e donne uniti nella corsa - sul grave problema dei femminicidi, che talvolta si rivelano la tragica punta dell'iceberg di una profonda disparità di genere non ancora superata. Il contesto naturalistico in cui si svolge la competizione e la scelta del legno riciclato per la realizzazione delle medaglie sottolineano, infine, l'importanza del rispetto della natura e della sostenibilità ambientale".

Così Luca Pancirolli, Presidente Monza Marathon Team: "Siamo entusiasti di presentarvi "We Run for Women", una corsa unica che mira a promuovere l'empowerment femminile attraverso lo sport. Il Monza Marathon Team è un gruppo di appassionati runner monzesi che ormai da 15 anni è il punto di riferimento per il territorio di Monza nella promozione e sviluppo della corsa declinata sempre in chiave solidale. Siamo orgogliosi di organizzare questa manifestazione, da corridori e sostenitori dei diritti delle donne, desiderosi di creare un evento che unisca la passione per la corsa con la promozione dei diritti, in particolare in un momento culturale in cui riteniamo ce ne sia particolare necessità. La corsa, che si svolgerà il 19 novembre 2023 nel Parco di Monza lungo un percorso disegnato “ad hoc” per l’occasione, si propone di coinvolgere donne di tutte le età e abilità, offrendo loro l'opportunità di sfidarsi, superare i propri limiti e sentirsi parte di una comunità coesa. Vogliamo che ogni donna che partecipi a "We Run for Women" si senta ispirata, motivata e supportata nel perseguimento e realizzazione dei propri obiettivi personali. Siamo convinti che la partecipazione e sostegno a "We Run for Women" possa fare la differenza nell'incoraggiare la partecipazione delle donne allo sport e nell'ispirare un cambiamento positivo della società. Vi invitiamo a unirvi a noi, condividendo i nostri valori e la nostra missione di promuovere l'uguaglianza di genere attraverso lo sport. Vorrei altresì ricordare che in quell’occasione è stato condiviso di far confluire anche la data dell’evento del Monza Challenge per dare maggiore risonanza e convogliare le energie verso questo prestigioso evento".

E’ intervenuto anche Gianni Mauri, Presidente di Fidal Regione Lombardia: “Essere nel progetto We Run For Women è un onore, questo è un evento molto particolare, molto profondo, vale più di una medaglia olimpica. Le Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, hanno diversi campioni leggendari, tra questi voglio citare il campione olimpico in carica dei 100 metri Marcell Jacobs oppure l’altro oro olimpico della marcia il pugliese Massimo Stano. Questo evento vale ancora di più perchè ci deve vedere tutti impegnati. Come Fidal non pensiamo solo all’agonismo, al primo posto, prima della vittoria, costruiamo persone, socialità, educazione, in particolare con i ragazzi. Grazie a Regione Lombardia dove ci sentiamo di casa e ci è molto vicina ad esempio con il Progetto Talento che dà attenzione ed importanza ai nostri giovani. C'è una sensibilità speciale e una profonda amicizia anche con Monza Marathon Team che ha grande e splendida attenzione alla solidarietà. La finalità di questo evento organizzato dalla Questura di Monza-Polizia di Stato, che accende la luce sui femminici, dà un alto titolo valoriale all’iniziativa e richiede un team unito e oggi qui stiamo dimostrando la nostra unione”.

In sala anche l’Avvocato Andrea Galbiati, vice presidente di Monza Marathon Team Asd che ha dato illustrazioni tecniche sull’evento: “Abbiamo ideato un percorso tutto nuovo nel bellissimo Parco di Monza, la 10km è misurata e certificata Fidal e va a toccare i punti salienti e più belli del parco. Un tracciato direi molto stimolante e sfidante. Dalle ore 14 di sabato 18 novembre apre il villaggio presso Cascina San Fedele per la consegna dei pacchi gara con la t-shirt in omaggio a tutti i partecipanti e dove ci sarà alle 18 anche il convegno”.

ORANGE THE WORLD - Orange the World è una campagna istituita da UNESCO, volta a sensibilizzare le comunità per il totale abbattimento della violenza sulle donne e la salvaguardia dei diritti umani. Tra il 25 Novembre ed il 10 Dicembre, giornate per i diritti umani, il Parlamento europeo e edifici istituzionali simbolo in tutto mondo si tingono di arancione per i 16 giorni di attivismo contro le violenze di genere. Orange the World è un invito, che la We Run For Women ha raccolto, a proporre eventi a tema con questo colore.

LA T-SHIRT - Presentata anche la T-shirt ufficiale di un brillante arancione, sull’onda della campagna “Orange The World”, sul petto riporta il nome dell’evento ed i loghi dei partner in colore blu, in analogia con la medaglia finisher, per molti runner un indumento prezioso attraverso il quale rievocare le emozioni della partecipazione all’evento e che, per questo evento, ha anche il compito di continuare a propagare la campagna per prevenire la violenza di genere.

“Sono felice di collaborare a questo evento che ha una finalità importantissima, quella di mettere sotto i riflettori la violenza di genere, un problema che, nonostante l’attenzione mediatica, è ben lontano da essere eradicato. La T-shirt commemorativa è un gadget che per questo evento ha un valore ancora più importante, ciascun partecipante indossandola, contribuirà a propagare il messaggio aderendo alla campagna Orange The World, viva in tutto il mondo.”, ha detto il titolare dei negozi Affari&Sport Michele Cecotti.