Catherine Bertone 2h35'35" a 51 anni. Dietro c'è la giovanissima Aurora Bado

Si piazza sedicesima l’intramontabile Catherine Bertone (Atl. Sandro Calvesi), argento a squadre agli Europei del 2018 e già azzurra alle Olimpiadi di Rio, che chiude con il tempo di 2h35:35. La valdostana classe 1972, mamma e medico al pronto soccorso pediatrico, riesce a dimostrarsi ancora competitiva a 51 anni compiuti. Nella passata stagione aveva ottenuto la migliore prestazione nazionale master SF50 correndo in 2h34:14 a Valencia.

Era invece all’esordio sulla distanza dei 42,195 chilometri Aurora Bado, medaglia di bronzo quest’anno nei 10.000 agli Europei under 23. Per la 21enne della Freezone c’è il crono finale di 2h36:10 con il diciassettesimo posto al traguardo nella classica tedesca. In carriera sulla mezza la giovane ligure vanta un personale di 1h12:03 realizzato l’anno scorso.

Non mancano gli esempi in famiglia: la mamma è Ornella Ferrara, bronzo mondiale nel 1995 proprio nella maratona. A titolo statistico, la migliore prestazione italiana della categoria promesse appartiene a Rosaria Console (2h30:55 nel 2001)