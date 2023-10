Domenica la “prima” di The Loop a Milano, l’evento per il team building aziendale

MILANO – Manca davvero poco al via della prima edizione di The Loop , il primo evento running dedicato al mondo corporate. La corsa a staffetta si svolgerà questa domenica 5 novembre a Milano , nel quartiere di City Life.

«Con The Loop vogliamo introdurre un nuovo modo di promuovere il wellbeing all’interno dell’azienda. Un aspetto secondo noi fondamentale per migliorare lo stile di vita dei dipendenti e allo stesso tempo creare un ambiente più sano, collaborativo e quindi più produttivo», spiega Andrea Trabuio, per oltre vent’anni responsabile dell’ organizzazione di alcuni tra i principali eventi sportivi italiani e ora direttore generale di MG Sport, società specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi di massa con il brand FollowYourPassion, con la mission di portare le persone ad adottare uno stile di vita sano, pulito e sostenibile creando esperienze sportive indimenticabili attraverso l’organizzazione di eventi outdoor.

IL SOLE 24 ORE – MG Sport, con The Loop, risponde prontamente a una realtà, quella aziendale, che sta cambiando, seppur lentamente, e che inizia a inserire tra le proprie priorità il benessere dei dipendenti. Come, infatti, ripreso da Il Sole 24 Ore, l’indagine “Corporate Wellbeing in Italia 2023”, condotta da Radical HR su oltre 400 realtà imprenditoriali, ha messo in luce come la quasi totalità di chi guida le aziende ritenga il wellbeing una priorità. Per l’84,9% degli intervistati la leadership aziendale è almeno abbastanza convinta che il wellbeing sia un tema cruciale da affrontare prioritariamente, e per un quarto dei partecipanti la leadership è addirittura molto convinta. Solo nel 3,6% dei casi, invece, i leader aziendali ritengono che il wellbeing non sia una priorità.

Il quotidiano politico-economico leader in Italia pone l’accento anche su un’altra indagine condotta quest’anno da “Wellbeing & Corporate”, l’Osservatorio di Fitprime, piattaforma di servizi di welfare aziendale rivolti al benessere della persona, che ha messo in evidenza che chi inizia a fare sport prova un maggiore benessere generale (86,1%), una riduzione dello stress (56,1%) e un miglioramento della propria performance lavorativa (13%).

THE LOOP - The Loop vivrà la sua prima edizione a Milano questa domenica 5 novembre 2023. La corsa a staffetta diventa così un potente strumento di team building, che esalta il gioco di squadra all’interno di un’azienda, ma anche di networking tra diverse realtà aziendali.

Attraverso la staffetta ogni partecipante conoscerà meglio i propri colleghi, compagni o avversari che siano, ricreando poi all’interno dell’azienda gruppi di lavoro più uniti, collaborativi e quindi produttivi. E il passaggio del testimone rende tangibile quel filo immaginario che dovrebbe legare tra loro tutti i componenti di un team proiettati verso un unico traguardo.

CHILOMETRI E REGOLE - Ogni team che parteciperà a The Loop dovrà essere composto da quattro persone appartenenti tutti alla stessa azienda. Ognuno di loro correrà lungo un tracciato di 2,5 km da ripetere due volte, per un totale, a staffetta, di 20 km. Alla fine della prova verranno stilate diverse classifiche: generale assoluta, staffetta maschile, femminile e mista, e intraziendale.

Il percorso sarà interamente all’interno di City Life, iconico e moderno quartiere di Milano in cui aziende e sport sembrano aver trovato la location ideale.

S COME SOLIDARIETÀ E SOSTENIBILITÀ - Lo spirito di squadra, con The Loop, va oltre l’azienda. Ogni società, potrà partecipare a “The Second Loop”, il programma di charity legato all’iniziativa, e a “Closing the Loop” programma di sostenibilità che vuole favorire un approccio ecologico alla corsa e alle attività sportive, promuovendo una visione circolare, basata sulla condivisione, la riparazione, il riciclo e il riutilizzo, in un circuito che mira a mantenere la massima utilità e valore dei prodotti in ogni momento.

PROGRAMMA ORARIO

Ore 7.30 a 9.30: Apertura segreteria per ritiro pettorali e pacco gara in Piazza Burri - Zona City Life (MI)

Ore 9.30: ritrovo dei primi staffettisti presso l’area dedicata in piazza Elsa Morante - Zona City Life (MI)

Ore 10.00: partenza The Loop Relay in Piazza Elsa Morante - Zona City Life (MI)

Ore 12.30 circa: premiazioni presso il villaggio in Piazza Burri - Zona City Life (MII)

Fermata metropolitana più vicina: TRE TORRI (M5)