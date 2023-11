Acea Run Rome The Marathon incontra New York Marathon. E c'è anche il Due Ponti Sporting Club

NEW YORK - E' la responsabile dei pacer e dei Get Ready Federica Romano il volto e la portavoce della Acea Run Rome The Marathon , la più grande e importante maratona italiana, alla New York City Marathon che si correrà questa domenica 5 novembre 2023.

Con i suoi circa 3mila partecipanti l'Italia (leggi qui quanti sono gli italiani quest'anno) è da sempre una pedina importante, per non dire fondamentale, della mitica maratona di New York, gli italiani da decenni sono la nazione estera con più partecipanti, davanti a noi vi sono solo gli statunitensi.

Un gemellaggio e un intesa, un amore che si mantiene e cresce sempre più tra Roma e New York, tra due delle più spettacolari maratone mondiali. Federica Romano ha incontrato sulla linea d'arrivo in Central Park Mr. Ted Metellus, niente meno che il Race Director della New York City Marathon che ha voluto fare uno speciale saluto video: "Ciao Run Rome The Marathon, benvenuti qui a New York, i migliori auguri e tanta fortuna per la maratona".

In Central Park presente anche il team dei maratoneti del famoso Due Ponti Sporting Club capitanato dal Presidente-runner Emanuele Tornaboni. Due Ponti Sporting Club da sempre molto vicino a Acea Run Rome The Marathon tanto da ospitare al suo interno anche diversi Get Ready, gli allenamenti collettivi ufficiali della maratona.