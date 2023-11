Debutto di Cesare Maestri, presentati i top runner della Torino City Marathon

Presentati oggi, sabato 4 novembre, a Palazzo Carignano, i top runner che domani, domenica 5 novembre, correranno la Torino City Marathon. «Siamo felici di ospitare la conferenza tecnica e il village della Torino City Marathon per il secondo anno – sono stati i saluti di Angela Farruggia, direttrice di Palazzo Carignano –. Sport e cultura sono da sempre uniti, corrono a braccetto e così deve continuare a essere. Invito partecipanti e famigliari a visitare i nostri musei, il cui ingresso oggi e domani è gratuito.» TOP RUNNER - NOMI UOMINI Joel Kipkenei MELLY (11.03.1983, Kenya – Run2gether) Si presenta con un probante 2:09’57” stabilito lo scorso aprile alla maratona di Vienna (6° assoluto). Ha un personale di 2:09’45” (Graz, 2022). In carriera ha gareggiato spesso in Italia: ha vinto la Mezza di Treviso nel 2019 e la Cortina Dobbiaco nel 2022. Ha già corso lungo le strade di Torino: nella mezza maratona del 2019 arrivò secondo. Timothy Kosgei KIPCHUMBA (02.01.1994, Kenya) Un 2:20’48” (Muscat, 2022) che non rappresenta il suo potenziale. Dopo aver maturato un paio di esperienze come lepre (la più recente nella Milano Marathon 2023), si presenta sotto la Mole con grandi ambizioni. Cesare MAESTRI (12.11.1993, Italia – Atletica Valli Bergamasche Leffe) Un debutto sulla distanza per un atleta che ha scritto pagine importanti nella corsa in montagna, con all’attivo tanti successi a livello nazionale e internazionale. Quest’anno ha vinto il Giir di Mont e ha conquistato la top 10 della Sierre Zinal. Su strada vanta un 1:02’25” stabilito alla mezza di Valencia nel 2021. Sendeku Alelgn AMOGNE (12.09.1995, Etiopia) Un altro debutto interessante sulla distanza dei 42 km. Ha un personale sui 10.000 m di 28’29”30 (Tel Aviv, 2023). DONNE Dorine Jerop MURKOMEN (06.01.1998, Kenya – Run2gether) Lo scorso anno primeggiò sotto la Mole con un tempo di 2:32’37”. Domenica si schiererà nuovamente al via della 42 km per difendere il titolo e migliorare il suo crono. Quest’anno è già salita sul gradino più alto del podio nella Mezza di Genova, nella Sarnico-Lovere e nella Mezza di Cremona (1:12’03”). Etsegenet Belete EZHIW (12.11.1997, Etiopia) 2:38’57”: lo ha stabilito lo scorso marzo alla Maratona di Roma. Viene a Torino con l’ambizione di migliorare sensibilmente il suo personale. TOP RUNNER – DICHIARAZIONI Cesare Maestri, esordio sulla distanza : «Sono felice e orgoglioso di essere a Torino e di esordire in maratona in questa città, su un percorso veloce. Cosa mi aspetto? Voglio godermi la corsa, vedere cosa si prova a correre per 42 km, e lo farò il più veloce possibile. Tra l’altro mi hanno detto che agli italiani Torino porta bene… (il riferimento è a Giuseppe Gerratana che lo scorso anno vinse la maratona stabilendo il suo nuovo primato personale, 2:13’00”, ndr).» Joel Kipkenei Melly, il favorito: «Sono contenta di essere a Torino. Il mio obiettivo? Migliorare il mio personal best fermo a 2:09’57” e questo tipo di percorso sicuramente mi è alleato.» Dorine Jerop Murkomen, vincitrice della Torino City Marathon 2022 : «Mi sono allenata bene, mi sento pronta. Voglio bissare la vittoria, ma anche migliorare il tempo, scendendo a 2:29’.» I NUMERI DELLA TORINO CITY MARATHON – Più di 6.000 runner al via: un numero che va oltre il doppio di quello fatto registrare nell’ultima edizione: 3.600, in totale, affronteranno maratona e mezza maratona , quasi equamente divisi tra le due distanze, con la mezza maratona sold out. E hanno raggiunto quota 2.500 i protagonisti della Torino City Run , la stracittadina di 7 km che chiuderà le iscrizioni domani mattina. «Siamo davvero felici, ma lo ripeto questa deve essere una partenza e non un traguardo. La maratona di Torino sta tornando grande: oltre ai numeri c’è da sottolineare che gli atleti arrivano da tutta Italia e anche dall’estero. Il parterre dei top runner, inoltre, è di livello, un altro passo importante nel rilancio della gara nel panorama internazionale», le parole di Luca Vergnano del Comitato Organizzatore dell’evento.

– Ai Musei Reali di Torino fino al 25 febbraio 2024 si potrà visitare “

dell’artista etiope Bekele Mekkonen, docente dell’Università di Addis Abeba.

domenica 5 novembre, alle 8.30 per Torino City Marathon e Torino City Half Marathon e alle 8.45 per Torino City Run (si consiglia comunque ai partecipanti di prestare attenzione agli avvisi dati dagli speaker). Gli iscritti alla maratona verranno divisi, in base al tempo personale registrato in fase di iscrizione, in 5 griglie. Per i concorrenti della mezza, le griglie sono 4.

Piazza Castello - via Pietro Micca.

Piazza Castello per Torino City Marathon e Torino City Run. Beinasco (TO) per la Torino City Half Marathon.

via San Tommaso, all’angolo tra via Pietro Micca e via Bertola. I partecipanti alla mezza maratona potranno ritirare le proprie borse all’arrivo, in Piazza Pertini, a Beinasco.

i finisher della mezza maratona potranno avvalersi di un servizio navetta che li riporterà in centro città (Stazione Porta Nuova).

: sarà aperto sabato 4 novembre dalle 9:00 alle 20:00 e domenica 5 novembre dalle 7:00 alle 8:00.