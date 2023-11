Milano21 sold out, cifre da record per la tappa milanese FollowYourPassion

MILANO – A pochi giorni dal via, Milano21 chiude le iscrizioni segnando un nuovo record di partecipazione, superando così i risultati del 2022. Sono infatti oltre 8000 i runner che domenica 26 novembre si schiereranno alla partenza della mezza maratona firmata da FollowYourPassion, in Via Arona a Milano.

Il cospicuo aumento è dettato soprattutto dalla massiccia adesione di partecipanti provenienti dall’estero con oltre 1600 corridori, provenienti da 70 nazioni, vale a dire un buon 20% del totale, con prevalenza di spagnoli, francesi e tedeschi. E questo fa scattare inevitabilmente il contatore delle presenze turistiche.

La partecipazione genera così un indotto pari a 6,6 milioni di euro, questo vuol dire che a correre saranno proprio tutti, economia compresa.

Calcolando che ogni partecipante è quasi sempre accompagnato da amici e familiari, si prevede l’arrivo di circa 20mila persone nell’intero fine settimana, con il conseguente beneficio per la città, considerando le strutture ricettive, i servizi turistici, ristoratori, mezzi pubblici e i diversi commercianti.

«Lo sport, oltre a essere un mezzo per una vita sana e un veicolo di emozioni, è anche un elemento che stimola il turismo, genera ricchezza ed è un importante strumento di promozione territoriale. E noi siamo davvero orgogliosi di partecipare attivamente a questo circolo virtuoso – afferma Andrea Trabuio direttore generale MG Sport –. I risultati di quest’anno sono molto soddisfacenti e naturalmente questo ci dà la carica giusta per fare sempre del nostro meglio, con l’obiettivo di crescere ancora nelle prossime edizioni.»

DISTANZE E ORARI - Milano21 è in programma domenica 26 novembre alle ore 9.00 in via Arona con la mezza maratona certificata Fidal, la 10 km competitiva e la 10 km non competitiva. Il percorso si snoda poi per tutta la città attraversando i punti più suggestivi.

A partire da oggi, venerdì 24 novembre, apre al pubblico l’Expo Village presso Allianz Mico – Fiera Milano Congressi che accoglierà aziende, appassionati ed esperti del settore, un’occasione d’incontro e di confronto imperdibile. Tantissime le proposte tra workshop, dibattiti, test prodotti, corse di allenamento, incontri con atleti di spicco.

AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI – 16 eventi che portano atleti di tutti i livelli a correre, nuotare e pedalare. Ciclismo su strada e mountain biking, corsa, nuoto in acque libere e triathlon: la proposta di FollowYourPassion riesce a soddisfare le passioni di tutti.

IL CALENDARIO 2024 DEGLI EVENTI MG Sport

3 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

4 febbraio – Bergamo21

25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week)

27 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

28 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

MilanoTRI – Idroscalo*

Milano10K*

9 giugno – MontBlanc Granfondo

27 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon

LovereTRI*

ottobre – PeschieraTRI*

Monza 12H*

Monza21*

The Loop*

24 Novembre - Milano21