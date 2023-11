Milano21 FollowYourPassion 2023: vince Nfamara Njie, per le donne arrivo in coppia

MILANO – Una città risvegliata a ritmo dei passi di oltre 8000 runner che questa mattina, 26 novembre , hanno conquistato come un fiume in piena le strade del centro. La Milano 21 , ultima tappa del circuito 2023 FollowYourPassion , con le sue due distanze, mezza maratona (21.097 km) e 10 km , ha visto una grande partecipazione e un podio memorabile.

Partenza unica per entrambe le distanze in Via Arona, un segmento compatto che si rompe già dopo i primi chilometri per poi snodarsi fra le zone più esclusive di Milano e indirizzarsi a ritmo incalzante verso la finish line.

MEZZA MARATONA 21.097 KM- A fare da padrone nella mezza distanza Nfamara Njie, originario del Gambia ma con il cuore che batte per l’Italia. Ha tagliato il traguardo in 1:04’33”, il suo secondo crono personale di sempre. Da subito ha fatto capire agli avversari le sue intenzioni, distanziandoli fin dai primi chilometri e conducendo sempre in testa la gara. La sua storia, già nota ai più, con il suo tormentato arrivo in Italia e la Puglia che lo adotta, emoziona tantissimo e Nfamara è destinato a essere registrato negli annali.

Alle sue spalle Nicolò Gallo, ventunenne di Mondovì (CN) con 1:05’15”, terzo il giovane slovacco Sahajda Tibor che registra 1:05’50”.

Nfamara Njiem: «Sono abbastanza soddisfatto del risultato, ho potuto correre una gara controllata, favorevole anche la temperatura che mi ha permesso di bilanciare lo sforzo e ottenere una buona prestazione».

A dominare la competizione femminile Bianca Campidelli e Francesca Generali, che hanno tagliato il traguardo, mano nella mano. Il cronometro ha premiato Campidelli con 1:19’09”; 1:19’10” è invece il tempo di Generali. Dopo 22”, a guadagnarsi il terzo gradino del podio è stata Alva Malmsten Nilsson con 1:19’31”, giovane promessa dell’atletica svizzera.

Bianca Campidelli e Francesca Generali durante la gara si sono date una mano, nel vero senso della parola, come racconta la Generali: «Sono caduta a una velocità moderata ma Bianca mi ha teso la mano, e… abbiamo vinto!».

10 KM - Il trevigiano Daniele Farronato si è aggiudicato la prova dei 10 km competitiva in 30’52” precedendo il diciannovenne triestino Tobia Beltrame, al traguardo in 30’58”, e il compagno di squadra Stefano Ghenda, in 31’11”.

A primeggiare tra le donne, le atlete del mountain running Gloria Giudici, che ha vinto in 35’50” precedendo la bergamasca Beatrice Bianchi (35’57”) e Greta Cerea, che con il crono di 36’23” ha fatto sua la posizione.

CLASSIFICHE COMPLETE

I NUMERI - Grande adesione ed entusiasmo anche nella 10 km non competitiva, quasi 3000 partecipanti si sono cimentati per il puro piacere di correre, divertirsi e sentirsi parte di una grande famiglia, che fa dello sport la sua carta vincente. In totale, oltre 8000 runner. Tra tutti i partecipanti, di cui il 30% donne, si evidenzia anche un’ottima presenza dall’estero con 1600 runner provenienti da 70 nazioni.

«Un’edizione davvero entusiasmante questa. Rispetto al 2022, registriamo +60% e contiamo di arrivare a 10.000 nel 2024 – afferma Andrea Trabuio direttore generale MG Sport –. È stata una domenica davvero speciale con runner che sono venuti da tutto il mondo e da tutta Europa, vedere così tante persone insieme con un unico obiettivo è sempre una grande emozione.»

NOTA - Un corridore a fine gara ha avvertito un malore, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, gestendo l’emergenza rapidamente e in totale sicurezza.