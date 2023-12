Potere alle donne: a New York e Valencia Marathon Iozzia e Gelsomino sono le vincitrici di categoria

10 maglie azzurre assolute, 4 nella corsa su strada e 6 nella corsa in montagna/trail, Ivana ha iniziato a correre per caso grazie ad un viaggio premio messo in palio dall’azienda per cui lavorava e che l’ha catapultata alla maratona di New York, dove, all’esordio, aveva fatto segnare un ottimo 2h48’. Da lì si è aperto il sipario su una grande carriera, nel palmares un primato personale di 2h34’07” sulla maratona, tre titoli italiani assoluti e innumerevoli podi, soprattutto nella corsa in montagna. “Per ottenere questo risultato a New York ho raccolto tutte le mie energie e le ho investite in due periodi da un mese di allenamento a Livigno, un posto che sento come casa mia” – ha detto Ivana. “Chilometri su chilometri ma anche il tifo di tanti sponsor che mi hanno permesso di programmare questo viaggio e raccogliere i frutti di tanto lavoro. Voglio dire a chi ha un sogno di perseguirlo, di non arrendersi alle difficoltà ma trasformarle in spunti per il successo, la nostra forza è proprio nell’esperienza”, ha concluso Ivana che giovedì 7 dicembre sarà premiata per i meriti sportivi in occasione della “Serata degli Auguri” del Comune di Lurate Caccivio.