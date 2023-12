Maratona di Reggio Emilia città del Tricolore: percorso, storia, arte e top runner

Evento presentato in Comune con il sindaco Luca Vecchi e l’assessore allo sport Raffaella Curioni. Al cospetto delle autorità gli interventi di Vecchi, Curioni, Gianmaria Manghi (Regione), Giorgio Zanni (Presidente della provincia), Marco Prandi (Consorzio Parmigiano Reggiano), Mauro Rozzi (Fondazione dello Sport), Azio Minardi (Presidente provinciale Uisp), Paolo Manelli (presidente della Tricolore Sport Marathon che organizza l’evento) e Roberto Brighenti (speaker della manifestazione).

Confermata la partenza alle ore 9 da Piazza della Vittoria, così come il percorso con “giro di boa” a Montecavolo. Partiranno in coda alla maratona, come l’anno scorso, la “10 miglia”, goliardica run non-competitiva a tema favole e fiabe, e anche la “Coop Run”, camminata di 4 km aperta a tutti alle ore ore 9.45, il cui ricavato andrà a 10 onlus reggiane (Casina dei Bimbi, Lilt, Associazione Diabetici, Aima, Gast, Avis, Unicef, Grade, FunRun, Admo).

Confermato anche il centro maratona al Palabigi di Via Guasco 8 il giorno 9 dicembre, dalle 10 alle 20, che ospiterà stand espositivi e segreteria per ritiro pettorali e pacchi gara; il giorno seguente deposito borse, servizi, docce e spogliatoi saranno a disposizione dei podisti in arrivo da tutta Italia e per quanto riguarda i top runner anche dall’estero.

Il percorso ripete l’ormai rodato tracciato ad anello degli scorsi anni. S’ inizia nel cuore centro storico, lo start e la finish line sono in Piazza della Vittoria, una piazza che con il suo nome è già un inno allo spirito sportivo. Uno splendido e spazioso scorcio da dove iniziare e portare a termine la gara, a fianco del maestoso Teatro Valli, il teatro d’opera dall’indubbio valore artistico e architettonico, con alle spalle i bellissimi Musei Civici, di fronte al Teatro Ariosto e alla Galleria Parmeggiani, l’edificio in stile gotico-rinascimentale d’inizio Novecento.

Si percorre tutta Via Emilia fino ad imboccare Viale Montegrappa, Porta Castello, Corso Garibaldi, Via Guasco. Il percorso si snoda dopo i primi 4 chilometri e si staglia tra le colline per raggiungere Montecavolo, la nota campagna reggiana bagnata dal torrente Modolena, al 21esimo chilometro. Il dislivello massimo su tutto il percorso è di 100 mt e, nella seconda parte, diventa più veloce perché tutto in discesa.

L’ultimo tratto attraversa il parco delle caprette, il parco punto di ritrovo per tutti i runner e gli sportivi del territorio, per poi rientrare da Viale Umberto e Piazza Diaz e chiudere il cerchio con l’agognato traguardo in Piazza della Vittoria.

Se ne vedranno delle belle. Anche perché quest’anno, nella sua ventisettesima edizione, la Maratona vede allo start un’importante scala femminile, con tante donne sotto le tre ore e uomini con un personal best tra le 2’12’’ e le 2’14’’.

Non è da meno la non competitiva “10 miglia a Reggio Emilia”, tantissimi appassionati si cimentano per correre i primi e gli ultimi chilometri della maratona per una lunghezza totale di circa 16,5 km e, chi vuole, lo può fare in costume, quest’anno con un travestimento a tema “favole”.

Il percorso, che negli anni ha visto una serie di cambiamenti, è stato perfezionato per offrire un tracciato scorrevole e completo, capace di assecondare le esigenze di fluidità degli atleti e di godere di una città sempre più bella nella sua combinazione di storia la natura.

TOP RUNNER - Nelle donne troviamo Nataliya Lehonkova, Federica Sugamiele, Lenah Jerotich, Asmerawork Wolkeba Bekele, Silvia Luna, Federica Moroni, Jane Bethany Thompson, Fabia Maramotti, Silvia Torricelli, Marjia Vrajcic. Tra gli uomini spiccano Giuseppe Gerratana, Eric Riungu Muthoni, Jean Baptiste Simukeka, Luca Parisi, Roberto Graziotto, Marco Menegardi, Filippo Bovanini, Gabriele Turroni, Simone Corsini, Federico Ganassi Spallanzani e Enrico Rivi.