Get Ready di Acea Run Rome The Marathon, si riparte. Appuntamento sabato mattina alla Terrazza del Pincio

ROMA – Ora è il momento, sì adesso è l’attimo (fuggente) da non lasciarsi sfuggire e iniziare a correre e allenarsi per l’ Acea Run Rome The Marathon . Tre mesi al grande traguardo del 17 marzo 2023 , tempistica perfetta per iniziare a fare sul serio e mettersi ‘in tabella’ come dicono i runner.

Come tradizione previsti gli allenamenti collettivi Get Ready ideati da Acea Run Rome The Marathon, l’appuntamento è per le ore 8.15 alla Terrazza del Pincio e partenza del gruppone alle ore 9 per sabato 16 dicembre.

Quanto si corre? L’allenamento gestito dal coach ufficiale di questa edizione Marco Caponeri, consisterà in 10 km su percorso multilap di circa 1 km con possibilità di correre anche frazioni inferiori. Previste tutte le velocità da 3’45 a km fino alle andature più lente, compreso il fitwalking (lento e più allegro). Oltre ai pacer ufficiali della maratona che detteranno i vari ritmi, sarà presente anche la campionessa romana Franca Fiacconi. Un vero mito, oltre alle tante maglie azzurre vestite e le tante vittorie in carriera, l'anno d'oro è stato il 1998 che l'ha vista prima assoluta alla Maratona di Roma in primavera e alla maratona di New York in novembre.

COSA SONO I GET READY – Allenamenti collettivi, di gruppo e di libera partecipazione (serve solo la prenotazione), con una nedia di 300 persone per volta, una vera grande festa con il runner al centro di tutto. L’atleta, la persona, il partecipante, l’amico. Colui che ci mette testa, cuore e gambe per arrivare preparato e felice alla Acea Run Rome The Marathon di domenica 17 marzo 2024.

I ‘Get Ready’, sono training gratuiti e aperti a tutti coloro che vorranno partecipare a qualsiasi distanza prevista: la Acea Run Rome the Marathon, la divertentissima Fun Run, corsa non competitiva di 5 km che parte in coda alla maratona e arriva al Circo Massimo o alla Acea Run4Rome Relay, la maratona in staffetta per team da 4 persone.

Neofiti o maratoneti esperti, veloci o lenti, tutti sono attesi e tutti possono partecipare.

L’ACQUA – Acea Run Rome The Marathon 2024 vuole lanciare un messaggio importante a tutti i runner e non solo. La parola è una sola: ACQUA. Il significato è VITA. Perché l’uomo è al 70% fatto di acqua, perché i runner per la loro maratona o corsa quotidiana hanno costante bisogno di acqua per dissetarsi, idratarsi correttamente e termoregolarsi.

La città di Roma ha un grande vantaggio che come sempre arriva dalla storia: i ‘nasoni’, ovvero le iconiche fontane in ghisa istituite nel 1874, sono ben 2500 in tutta la città.

Nei percorsi degli allenamenti Get Ready si troveranno spesso le fontane pubbliche e i partecipanti grazie all’intervento di nutrizionisti esperti avranno anche nozioni teoriche sul vantaggio del buon uso dell’acqua per il proprio corpo e per le proprie corse.

CHE FESTA – Correre e allenarsi nella città eterna è un privilegio per pochi, un’occasione da non perdere, ciascun allenamento, sarà considerato come un vero e proprio evento, una grande festa per i runner romani con musica e con distribuzione di gadget e con la presenza e sotto la guida dei selezionatissimi pacer ufficiali della Acea Run Rome The Marathon.

Il COACH – A coadiuvare vi sarà l’esperta runner capitolina Federica Romano che curerà il tutto anche grazio a Marco Caponeri, coach ufficiale della Acea Run Rome The Marathon che con la sua professionalità ed esperienza di tecnico istruttore Fidal insieme a grande entusiasmo e passione saprà dare le giuste indicazioni d’allenamento e i consigli teorici e pratici durante i ritrovi. Sarà la guida verso Acea Run Rome The Marathon, sarà la password per il divertimento, il successo e il traguardo.

LE DATE – Dopo la Terrazza del Pincio si sabato 16 dicembre, le prossime tappe GET READY sarà a Ponte Milvio nei sabati 13 gennaio (17km), 3 febbraio (22km), 17 febbraio (28km) e 9 marzo (14km). Prevista una tappa anche in zona lombarda, in particolare il 17 febbraio 2024 al Parco di Monza con partenza dal negozio specializzato running Affari&Sport.

Tutte le info e prenotazioni sono disponibili sul sito www.runromethemarathon.com