Un successo la XXIV Maratona di Pisa, record di stranieri, tante donne ed il sold out anticipato

Per la Pisanina Mezza Maratona , ritorna per il poker la grande favorita maltese Lisa Marie Bezzina , detentrice del primato nazionale sulla distanza con il crono di 1h17’07” fatto registrare a Siviglia nel 2020 e già sul gradino più alto del podio di questa gara nel 2017, 2018, 2019 e 2020. A darle filo da torcere la brasiliana Jocasta Oliboni da Luz con un primato di 1h20’31” mentre per l’Italia scende in campo Irene Faccanoni (Pool Soc. Atl. Alta Valseriana) che vanta 1h25’59” fatto segnare a Darfo Boario Terme nel 2022.

LE DONNE – Tra le donne favorite, capolista è la britannica Jemima Farley che porta in dote la vittoria dell’ultima maratona di Sliema (Malta) con 2h36’51”. Al via la belga Alexandra Tondeur capace di 2h40’29” a Valencia nel 2018, seguita ad un soffio dall’australiana Melissah Gibson , già terza nel 2021 ma che poche settimane fa ha migliorato il suo primato alla maratona di York, tagliando il traguardo da vincitrice in 2h40’41”. Altro ritorno è quello della maltese Josann Attard Pulis , abituata a gareggiare in Italia dove, nel 2016 a Ferrara, ha conseguito il suo personale di 2h52’51” e già alla maratona di Pisa del 2018, quando giunse in sesta posizione in 2h52’55”. Per l’Italia, ci saranno Angela Donatella Carpino (GS Il Fiorino) con un primato personale di 2h50’22” fatto segnare a Milano lo scorso anno e la debuttante Martina Bilora (GS Orecchiella Garfagnana) che porta in dote un recentissimo primato di mezza maratona di 1h19’50”, anch’esso all’esordio sulla distanza, ottenuto pochi giorni fa a Milano.

GLI UOMINI - Start list maschile con atleti agguerriti, l’italo marocchino(Athletic Club 96 Alperia) che porta in dote un primato personale di 2h19’36”, fatto segnare a Rimini nel 2022 tallonato dai (ASD Dinamo Sport), capace di 2h22’29” a Firenze nel 2022 e qui sul secondo gradino del podio lo scorso anno. Una sfida gomito a gomito con il vincitore dell’ultima Pistoia-Abetone(Grottini Team Recanati Asd), a Pisa nel 2021 al traguardo in 2h22’52” quando salì sul terzo gradino del podio. Più staccato(Azzurra Garbagnatese), proprio a Pisa un anno fa in maratona all’esordio che aveva festeggiato con il terzo posto in 2h26’22”. Ancora in gara(Atl. Castenaso Celtic Druid), su queste strade già quarto nel 2019, primato personale segnato a Reggio Emilia 2020 con 2h26’53”.Per la Pisanina Mezza Maratona da segnalare(Atl. Levante) che porta in dote il crono di 1h10’47” registrato a Milano nel 2017.

I NUMERI – Raggiunto il traguardo di 2800 atleti da 565 team, un incremento di oltre il 30% rispetto al 2022, con una presenza femminile attestata al 28%, la più alta d’Italia e che sale al 36% se consideriamo i soli atleti stranieri. Per i partecipanti esteri si è battuto il record di partecipazione con oltre 1000 presenze, ovvero il 38% degli iscritti. Altro record per le nazioni rappresentate, gli atleti infatti provengono da 79 paesi diversi oltre che, ovviamente, dall’Italia. A ben pensare, a Pisa, saranno presenti coi loro atleti, quasi la metà di tutti gli stati del Pianeta. Folta la rappresentativa inglese con 195 runners, seguiti a ruota da francesi e belgi. Sempre ricca la presenza di atleti di Malta, nazione con la quale Pisa ha un legame storico sin dal 1600 e rinnovato qualche anno fa attraverso un gemellaggio. In crescita le rappresentanze di Olanda, Polonia, Ungheria e Spagna. Numeri importanti anche per Stati Uniti, che occupano il quarto posto in quanto a presenze straniere, Repubblica Ceca, Cina e Giappone. Doverosa menzione anche per quegli stati che concorrono con un solo, ma motivato atleta, come Indonesia, Azerbaijan, Iraq, Islanda, Mauritius, Perù, Singapore e Thailandia.

Il Bel Paese è tutto al via, partecipano all’ultima maratona europea del 2023 atleti da tutte le regioni con una folta rappresentanza dalle isole maggiori. Capolista, dopo la padrona di casa, la Lombardia seguita da Emilia–Romagna e Liguria. Significativa la presenza calabrese a cui ha contribuito la trasferta anticipata a Reggio Calabria, grazie alla partecipazione alla 4 miglia degli alunni della quinta elementare e delle tre classi medie dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli. Subito dopo le province toscane, Roma e Milano si contendono la prima piazza del podio di numerosità, poco dietro Genova, Bologna e Modena.

Circa 140 atleti pisani in gara, forte segnale di vitalità del podismo locale. San Rossore Sport Village, come negli anni passati riserva in premio uno zaino ed un test cardiopolmonare al miglior pisano e alla migliore pisana.



Sulla linea di partenza della 4 miglia ci saranno anche gli atleti parkinsoniani, grazie al progetto con APS La Tartaruga e l’alleanza con gli amici atleti dell’Associazione Parkinson&Sport provenienti da varie parti d’Italia, capitanati dal Presidente Stefano Ghidotti.



CURIOSITA’ - Sarà il veterano Angelo Squadrone classe 1929 l’atleta più anziano in gara e si cimenterà sulla Mezza Maratona. La donna più matura è la 75enne Bianca Bertaccini. Festa per famiglie e accompagnatori, con la 4 Miglia dove è iscritta la più giovane della manifestazione, una ragazzina di Malta nata nel 2014, straniero anche il ragazzo più giovane che ha 16 anni.

Maratona di Pisa come regalo di compleanno per Debora Maria Carmen, Massimo, Matteo e Yuri, tutti insieme compiranno 204 anni.



I PACER - Angeli della corsa armati di sorriso, sono i pace-maker, runner come tanti ma con quella straordinaria voglia di condividere emozioni e sudore in allegria, pronti a farsi carico della fatica di altri runner per raggiungere il traguardo in un tempo prefissato mantenendo un passo costante. Palloncini e canotta personalizzata, saranno 15 i pacer che guideranno gli atleti della Pisanina Mezza Maratona al traguardo in 1h24’00”, poi ad intervalli di 5’ a partire da 1h30’00” fino alle 2h00” e per finire 2h15”. Per la maratona, 33 pacer provenienti da tutta Italia ma anche da paesi stranieri, aiuteranno i runner a tagliare il traguardo ad intervalli di 15’ a partire da 3h00’00” e fino a 5h00’00”. Un lavoro di squadra coordinato da Federica Romano per la mezza maratona, da Marco Bonamigo e Marco Mannucci per la maratona.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono chiuse.