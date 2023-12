A Khalid Jbari e a Jemima Farley la XXIV Maratona di Pisa che non conosce confini

PISA – Il giusto freddo pungente, quello perfetto per correre, insieme ad una bellissima giornata di sole hanno illuminato la XXIV Maratona di Pisa accendendo l’entusiasmo di migliaia di atleti per un’edizione in cui la chiusura anticipata delle iscrizioni aveva fatto presagire grandi emozioni.

“E’ il mio secondo tempo di sempre – ha affermato il vincitore Jbari – mi sono allenato molto per essere qui in grande forma. Son marocchino di origine ma vivo a Bolzano, corro circa 130km alla settimana e sono davvero felice di aver vinto la Maratona di Pisa, ci tenevo tanto”.

MARATONA - Trionfo per sulla distanza di maratona per l’italiano Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) che si è presentato tutto solo sull’arrivo in piazza del Duomo in 2h20’00”. Non ha messo in discussione il primato della gara di 2h15’22″ del marocchino Youssef Sbaai risalente al 2015, ma la gara è sempre stata in suo possesso fin dalle battute iniziali. Jbari è passato alla mezza maratona 21,097km in 1h09’37” con 2’17” su Michele Belluschi e al chilometro 30 in 1h38’55” con vantaggio aumentato, 3’51”, sempre su Belluschi. Il portacolori della Grottini Team Recanati Asd, Michele Belluschi, non è riuscito poi a mantenere la seconda posizione sorpassato negli ultimi chilometri da Andrea Soffientini (Asd Dinamo Sport) che ha agguntato il secondo posto finale in 2h25’42”, mentre la terza posizione è per Roberto Patuzzo (Azzurra Garbagnate Asd) con il medesimo tempo di 2h25’42”. Soffientini e Patuzzo praticamente appaiati al quinto e sesto posto al passaggio della mezza in 1h14’07” e poi già in rimonta, al terzo e quarto posto, al 30km in 1h44’11” prima del sorpasso a Michele Belluschi.

Gara femminile in ‘British Style’ grazie al primo e secondo gradino del podio conquistati dalle britanniche Jemima Farley (England Athletics), prima in 2h36’43”, battuto il suo personal best di 2h36’51”, e a Melissah Gibson (Ealing Eagles Running Club) seconda in 2h42’07”. Terzo posto tutto italiano con l’inossidabile riminese Federica Moroni (G.s. Gabbi Asd) sotto la Torre Pendente in 2h48’59”. Felicità negli occhi per la campionessa Jemima Farley: “Pisa è stupenda, questa maratona è stupenda. Vedevo le Apuane in fondo all’orizzonte mentre correvo e mi davano tanta energia, amo le montagne e ora amo Pisa. Sono scozzese ma vivo a Malta, felicissima di aver fatto qui il mio nuovo primato personale”.

MEZZA MARATONA - A confermare il grande clima internazionale vissuto in quel di Pisa sono le bandiere dei vincitori della Pisanina Mezza Maratona. La regina assoluta, acclamatissima, è la maltese Lisa Bezzina (Malta Athletics) che trionfa 1h21’44” e conquista la quinta vittoria nella competizione pisana: “Sarò qui anche nel 2024, non vedo l’ora’ le sue parole tra lacrime di commozione. Secondo posto femminile per la brasiliana Jocasta Oliboni Da Luz in 1h22’02” ed infine bandiera tricolore verde-bianco-rosso per il prezioso terzo posto ad opera di Irene Faccanoni (Soc. Alta Valseriana) in 1h25’40”.

Regno Unito per il vincitore scozzese della Pisanina. Lui si chiama George James (England Athletics) campione in 1h06’30”, trionfante con 1’16” di vantaggio su Girma Castelli (G.s. Orecchiella Garfagnana) secondo in 1h07’46” e ‘bronzo’ per il francese Alexis Garod (Beaujolais Runners) in 1h08’32”.