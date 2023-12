Acea Run Rome The Marathon, il Sindaco Gualtieri: ‘Già 11mila iscritti, Roma cresce'

ROMA – La più grande maratona di sempre mai corsa in Italia. Questa si preannuncia essere Acea Run Rome The Marathon del prossimo 17 marzo 2024 a tre mesi dal via. Sono già 11mila gli iscritti ad oggi alla maratona capitolina, un grande risultato in anticipo sui tempi, ad oggi sono 2700 gli iscritti in più rispetto a un anno fa.

E’ febbre da maratona per Roma che si prepara ad attendere a marzo quasi 20mila runner per la distanza regina e 40mila totali andando a comprendere gli altri due contemporanei eventi che stanno anch’essi crescendo in maniera importante: la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5km. Corse o camminate che aprono lo sport e il movimento a tutti, perché Acea Run Rome The Marathon è per tutti e di tutte le età, bambini compresi.

SUCCESSO CERCATO - Ancora tre mesi di possibili iscrizioni e 11mila già registrati, un risultato cercato, voluto, creato e che solo la pandemia aveva rimandato di qualche tempo. E’ la conferma che a Roma si svolge l’evento sportivo partecipato in assoluto, non solo specifico di running, più grande d’Italia e tra i principali del mondo.

In primis è fondamentale la forte volontà e la grande passione per lo sport e i grandi eventi da parte del Comune di Roma Capitale con il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessore Alessandro Onorato insieme alla competenza e all’intesa degli organizzatori, di alto profilo internazionale, quali Infront Italia, il prestigioso quotidiano Corriere dello Sport-Stadio e la gestione tecnica di Italia Marathon Club Asd.

“Acea Run Rome The Marathon si conferma uno dei più importanti eventi internazionali di Roma - ha detto il Sindaco Roberto Gualtieri -. In questi anni l’amministrazione Comunale insieme agli organizzatori ha dato il massimo e i risultati partecipativi stanno arrivando. Le emozioni che i maratoneti provano nel correre a Roma sono straordinarie e irripetibili, il fascino della Frecce Tricolore del marzo 2023 passate sui maratoneti in partenza è stato qualcosa di unico. Roma cresce e il 17 marzo vivremo ancora una grande giornata di grande sport agonistico ma anche di benessere, inclusione, socialità e solidarietà. Oggi sono già 11mila gli iscritti, da oltre 100 nazioni del mondo arriveranno migliaia di persone felici di partecipare ad una grande festa, Roma è pronta ad accoglierli”.

"La Maratona della Capitale d'Italia è l'unica maratona in cui gli atleti corrono nella storia. Dal Circo Massimo al Colosseo passando per San Pietro, Castel Sant'Angelo, il Foro Italico, piazza del Popolo e piazza di Spagna. Una gara che si corre con le gambe ma anche con gli occhi e di cui siamo orgogliosi. Un grande evento sportivo che arricchisce l’offerta turistica cittadina. Un motivo per venire una volta ancora a Roma o pernottare un giorno in più. Ma anche una grande giornata di sport per la città, per migliaia di famiglie che correranno la gara non competitiva". Lo afferma Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport.

EMOZIONI - Acea Run Rome The Marathon che nelle tre edizioni disputate ha fatto già correre quasi 100mila persone, oltre 25mila nella sola maratona internazionale, ha creato grandi emozioni ed aspettative, si è saputa modulare a seconda delle esigenze delle cronache contemporanee facendo disputare la Special Edition nel settembre 2021 con una storica partenza all’alba con start alle 6.45 del mattino che ha fatto salire il cuore in gola e fatto scendere lacrime in partenza. A rimarcare l’eccezionalità dell’evento in tutte le edizioni l’Inno Nazionale cantato dal vivo dal Tenore Carlo Assogna, i 40 eventi d’intrattenimento con giochi, spettacoli e musica lungo il percorso, la magia e lo stupore a marzo 2023 del sorvolo delle Frecce Tricolore abbinate ai festeggiamenti dei 100 anni dell’Aeronautica Militare. Immagini di un passaggio sui maratoneti schierati in partenza tra Colosseo e Fori Imperiali che hanno fatto il giro del mondo e che verranno per sempre ricordate, la prima volta per una maratona italiana.

L’ACQUA - Per questa edizione 2024 è stato creato l’hashtag ufficiale #runforwater in quanto l’acqua sarà un elemento preponderante della maratona essendo l’acqua fondamentale per le nostre vite così come fattore fondamentale per i podisti che durante le loro gare o allenamenti hanno bisogno costante di idratarsi e anche termoregolarsi. Acea Run Rome The Marathon grazie alla città di Roma ha un grande vantaggio: i ‘nasoni’, ovvero le 2500 storiche e iconiche fontane in ghisa sparse per tutta la città.

TURISMO – Investimenti su media internazionali, promozione nelle più grandi maratone estere che hanno portato a correre sulle strade di Roma nell’ultima edizione a marzo 2023 migliaia di partecipanti provenienti da ben 120 nazioni, il mondo corre a Roma.

Ad oggi sono iscritti oltre 7000 i partecipanti esteri (70%), 1500 i francesi quale prima nazionalità estera presente, seguita dalla Gran Bretagna con circa 1300 al via e Germania con 700 runner. Statunitensi in quinta posizione tra le nazionalità con oltre 500 partecipanti. Turismo sportivo che rappresenta un’enorme risorsa economica per la città, un indotto economico che ricade nell’intero fine settimana dell’evento di decine di milioni di euro, attività ricettivo turistiche che segneranno come consueto il tutto esaurito.

Iscrizioni aperte online dal sito ufficiale www.runromethemarathon.com