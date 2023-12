Tempo di bilanci per Napoli Running, la storia dell’evento per lo sviluppo di progetti futuri

NAPOLI – Tempo di bilanci per Napoli Running che si appresta il prossimo 25 febbraio 2024 a vivere un’altra intensa giornata di grande sport internazionale. Nel 2023 Napoli Running è stata impegnata in nuove sfide, tutte conclusesi con grande successo, base operativa per la realizzazione di progetti futuri.

IL 2023 – Primo appuntamento con la decima Napoli City Half Marathon, una festa per 5mila runner impegnati nella mezza maratona ed un migliaio che hanno acceso la Family Run&Friends. Il trend è in crescita e rappresenta una svolta dopo gli anni a singhiozzo per la pandemia, un dato che ha sullo sfondo 62 bandiere, testimonianza viva dell’apprezzamento dell’evento dall’estero che conta per il 30% delle iscrizioni totali. Napoli Running ha poi aperto le porte a due nuove avventure, la Deejay Ten di domenica 10 settembre, che ha visto ancora circa 5mila runner sfilare lungo le strade del capoluogo campano, e in Turchia la 1^ Runkara International Half Marathon di domenica 8 ottobre, un evento reso monumentale da questa collaborazione, capace di radunare al via oltre 3500 atleti amatori e professionisti da tutto il mondo già dalla prima edizione.

Il 14 ottobre mille donne si sono appropriate del parco di Capodimonte per dare vita alla Bosco in Rosa mentre il 29 novembre i riflettori sono stati puntati sulla collaborazione con XX “Flik Flok” organizzata dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito Italiano. In totale, oltre 15mila atleti hanno preso parte agli eventi che Napoli Running ha organizzato direttamente o a cui ha collaborato con il proprio know-how.

PAROLA CHIAVE – Successo, come hanno dimostrato i grandi nomi di calibro internazionale che hanno tagliato il traguardo della Napoli City Half Marathon, il primato italiano maschile di mezza maratona di Yeman Crippa nel 2022, la grande presenza di volontari e attività collaterali a cui concorre tutta la città. Ambiente, all’edizione 2023 hanno partecipato i plasticfreerunner dimostrando che è possibile ridurre il consumo di bottigliette di plastica un obiettivo a cui Napoli City Half Marathon ha lavorato di concerto con Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola affinché la manifestazione sia sempre più in una festa dello sport ma nel rispetto dell'ambiente.

Solidarietà, sullo sfondo di tutti gli eventi targati Napoli Running, di anno in anno il Charity Program si arricchisce di collaborazioni che consentono ai runner di sostenere un’organizzazione no profit a scelta. Napoli Running sosterrà, come per ogni edizione, anche la Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ets e contribuirà alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus.

Legalità, civile, economica, sociale, come insieme di valori che spingono il cittadino a vivere per il bene comune e che Napoli City Half Marathon tiene vivo grazie alla presenza in gara di rappresentanti di istituzioni e forze dell’ordine.

IL PRESENTE – Sono già oltre 2mila gli atleti per i quali è iniziata l’avventura della 10^ Napoli City Half Marathon, l’80% proviene dall’estero, segnale che l’appuntamento con la città partenopea è di quelli imperdibili da mettere in calendario il prima possibile.

IL FUTURO - A piccoli passi ma verso un futuro sempre più glorioso fatto di obiettivi concreti e possibili come il primato italiano femminile e quello europeo di specialità, centrare una tra le cinque migliori prestazioni al mondo, inserire Napoli tra le capitali europee del running, programma di attività che consolidano il ruolo di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 21 febbraio 2024. Fino al 04 gennaio 2024 è possibile iscriversi con quota combinata alla Run Rome The Marathon del 17 marzo 2024 (€ 99.00); fino al 20 gennaio 2024 è possibile iscriversi con quota combinata alla Romeo&Giulietta Half Marathon dell’11 febbraio 2024 (€ 59.00); fino al 31 gennaio 2024 è possibile iscriversi con quota combinata alla Prague International Marathon del 5 maggio 2024 (€ 110.00). Sul sito sono disponibili le iscrizioni alla Staffetta X2 con cambio tariffa a slot. Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi in Expo Village nel fine settimana della gara. Le iscrizioni online si chiuderanno il 21 febbraio 2024 a mezzanotte, o anticipatamente al raggiungimento della capacità massime di gara.

Le iscrizioni alla Family Run&Friends sono aperte online o direttamente all’Expo nei giorni di venerdì 23 febbraio 2024 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 24 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara. Per tutti T-shirt, medaglia ed un piccolo ristoro oltre ad un premio speciale che sarà dato alla famiglia più numerosa partecipante, i cani al seguito saranno conteggiati come “membri” della famiglia.