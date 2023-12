Get Ready On Tour, la Acea Run Rome The Marathon vola nel mondo

ROMA – Roma e la sua maratona Acea Run Rome The Marathon ovunque nel mondo, troppo stretta la città, c’è voglia di confini infiniti e di non porsi limiti, come fossimo tornati a poco meno di 2mila anni fa con i fasti e la grandezza dell’Impero Romano.

UFFICIALI - Già iniziati sabato scorso 16 dicembre i Get Ready capitolini con la corsa da 10km alla Terrazza del Pincio e programmati già i prossimi a Ponte Milvio nei sabati 13 gennaio (17km), 3 febbraio (22km), 17 febbraio (28km) e 9 marzo (14km). Prevista una tappa anche in zona lombarda, in particolare il 17 febbraio 2024 al Parco di Monza con partenza dal negozio specializzato running Affari&Sport.

ON TOUR - Da sabato 23 dicembre è il turno dell’Italia, Europa e mondo. Sì perché come già fatto nelle edizioni precedenti iniziano i Get Ready On Tour, ben 29 allenamenti di cui 24 in Italia e 5 all'estero, numeri in forte espansione e comunque con location ben selezionate e limitate rispetto alle tante richieste ricevute.

Motore dei Get Ready On Tour è l’infinita passione degli oltre 150 pacer ufficiali di gara, coadiuvati sempre da Federica Romano, che portano alto nel mondo il vessillo e il verbo dell’Acea Run Rome The Marathon. Ben 70 sono coinvolti, con una media di 4 per ogni allenamento, che con carisma, volontà, capacità, vogliono svolgere allenamenti di gruppo più o meno estesi nelle community di runner delle proprie città.