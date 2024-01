Strasimeno tra scadenze d’iscrizione e grandi collaborazioni

Tante le notizie legate alla 22esima edizione della Strasimeno, l’ultramaratona che tornerà a cingere il lago umbro il prossimo 10 marzo. A cominciare dalle prestigiose collaborazioni che la gara ha stretto con altri eventi della prima parte della stagione podistica italiana. Da una parte viene confermata l’iniziativa “Corri il Lungo per Milano alla Strasimeno” che permette a chi punta alla prestigiosa maratona lombarda del 7 aprile di effettuare la prova generale in occasione della gara umbra avendo un’agevolazione cospicua per l’iscrizione alla sfida milanese.