I consigli per essere tranquilli il giorno della maratona o mezza maratona

Tanti i possibili consigli per il giorno della maratona o di una mezza maratona. I più comuni sono sul come vestirsi per raggiungere la partenza, cosa mangiare e tanto altro. A rispondere il coach Salvatore Paci.

A mio avviso, prima di dare indicazioni su cosa fare il giorno della maratona sarebbe bene ricordare che la cosa più importante è quella di arrivare al giorno della maratona bene e in salute. E per arrivare in queste condizioni è indispensabile seguire un piano di allenamenti fatto su misura. Questo perché, lo sappiamo, correre una maratona è estremamente faticoso. Si tratta di una gara di corsa su strada che copre la distanza standard di 42,195 chilometri (26,219 miglia) che rappresenta un impegno fisico e mentale significativo.

Ammesso che l'atleta si sia allenato bene. Cosa deve fare il giorno della maratona?

Mi dispiace non rispondere direttamente alla domanda, ma c'è un altro consiglio che riguarda qualcosa da fare “molto prima della gara”.

Sarebbe?

Prenotare una stanza o un appartamento vicino al luogo della partenza della gara. Questo eviterebbe di gestire anche gli spostamenti che non sempre sono semplici. Il giorno della maratona molte strade sono chiuse al traffico, per cui neanche con il taxi si può raggiungere il luogo della partenza. Alloggiare distanti dalla partenza potrebbe comportare una lunghissima camminata che non permetterebbe all'atleta di cominciare la gara nelle migliori condizioni.

E il giorno della gara?

Considerato che ci si alza qualche ora prima della partenza, è consigliabile fare una leggera prima colazione. Personalmente consiglio tre fette biscottate con nutella o miele e sconsiglio i cibi simil liquidi (yogurt e affini) così come sconsiglio di prendere il caffè. Potrebbero interferire con il processo di digestione. Ecco... una cosa che non tutti gli allenatori dicono ai loro atleti riguarda la gestione dei bisogni fisiologici.

Cioè?

È indispensabile gareggiare nelle migliori condizioni. Dunque senza stimoli di pipì e di... avete capito.

Come si fa a evitare di doversi fermare durante la gara?

Innanzitutto bevendo con giudizio nelle ore antecedenti la gara. Qui è necessario un excursus. Anche perché penso che pochi conoscano il processo dell'acqua nel nostro corpo. Dunque...dopo aver bevuto, il corpo inizia a produrre urina entro circa un'ora. Questo avviene perché il liquido bevuto viene assorbito dal sistema digestivo nel flusso sanguigno. I reni filtrano il sangue, eliminando le sostanze di scarto e l'eccesso di liquidi per formare l'urina. Il tempo esatto può variare tra le persone a causa di diversi fattori come età, peso e metabolismo. In generale, comunque, molte persone possono cominciare a urinare entro un'ora dalla bevuta.

Per questo motivo consiglio di non bere nell'ultima ora (ora e mezza) antecedente l'uscita dalla camera d'albergo. In questo modo, teoricamente, ci si trova nelle condizioni di raggiungere il luogo della partenza tranquillamente, di svuotare la vescica ove possibile poco prima dello start (per sicurezza) e di correre per tutta la maratona senza la fastidiosa sensazione di dover urinare.

Durante la gara si può bere?

Si DEVE bere. Difficilmente si avrà la necessità di urinare l'acqua bevuta durante la corsa, perché molta di questa acqua verrà dissipata con il sudore.

E per quanto riguarda “l'altro tipo di bisogno”?

Ognuno di noi ha il proprio “protocollo” per gestire questa situazione. Certamente è indispensabile svuotare lo stomaco prima di abbandonare la stanza d'albergo. C'è chi ci riesce naturalmente e tranquillamente mentre c'è chi ha bisogno di un aiuto.

Cosa consiglia di mettere nel bagaglio da consegnare in partenza e da riprendere all'arrivo?

Ne parleremo con molta attenzione tra qualche giorno...

sp@salvatorepaci.com – www.scuderiapaci.com