Corre veloce tra storia e fascino il percorso della Napoli City Half Marathon

NAPOLI – Da qualunque parte la si guardi, Napoli non può che sorprendere per la sua straordinaria bellezza che nei secoli ha ammaliato artisti di ogni genere. Frasi celebri hanno provato a raccontarne il fascino, l’arte, la semplicità, la musicalità, l’allegria, la leggerezza e tutta la storia che ne hanno riconosciuto il centro storico come Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1995, grazie alla sorprendente capacità di raccontarsi come città tra le più antiche d'Europa attraverso un tessuto urbano contemporaneo.

Bellezza da vivere anche a ritmo di corsa, Napoli Running ha infatti raccolto nel percorso della Napoli City Half Marathon, gara insignita della prestigiosa Label della World Athletics e dalla 5 stelle Quality Award della European Athletics, una vera e propria esperienza da arricchire con le emozioni della partecipazione alla gara.

IL PERCORSO – Squadra che vince non si cambia, così recita il motto di un famoso allenatore di calcio che Napoli Running prende in prestito confermando il percorso di gara studiato durante l’ultima edizione e che riunisce le caratteristiche salienti di alto livello tecnico, velocità e bellezza. Un mix esplosivo in termini di opportunità di realizzare una gara strabiliante, complici le condizioni metereologiche ottimali (~10°C), che potrebbe persino vedere vacillare il primato italiano maschile di mezza maratona di 59’26” realizzato, proprio qui, dall’azzurro Yeman Crippa (Polizia). Un percorso che ben si sposa con gli obiettivi di Napoli Running di lavorare per rendere ancora più glorioso il titolo di Capitale Europea dello Sport 2026, centrando il primato italiano femminile e quello europeo di specialità, facendo segnare una tra le cinque migliori prestazioni al mondo. START/KM 5 - Partenza da viale J.F. Kennedy, appena fuori dal quartier generale della Mostra d’Oltremare, da cui gli atleti sfileranno velocissimi lungo i primi chilometri di gara, tra gli ampi viali del quartiere Fuorigrotta, diretti verso la Galleria Laziale, poco meno di un chilometro in leggera discesa, da correre quindi con cautela per non appesantire le gambe. Ad attendere gli atleti all’uscita della galleria c’è il quartiere di Mergellina che si offre mostrando uno degli scorci più belli del Golfo di Napoli, un fascino che accompagnerà i runner per tutto il Lungomare di via Caracciolo, costeggiando la Villa Comunale e ammirando l’Isolotto di Megaride che accoglie il Castel dell'Ovo, antica fortezza normanna così nominata, secondo una leggenda, perché Virgilio avrebbe nascosto all'interno di una gabbia nei sotterranei del castello un uovo la cui integrità garantirebbe la resistenza delle mura. KM 5/10 – Subito dopo il primo ristoro si prosegue lungo via Colombo facendo lo slalom tra le due torri Aragonesi di via Marina, la Torre Brava e la Torre Spinella, quest’ultima ospitava i condannati a morte nelle ore che precedevano l’esecuzione, tra questi anche l’intellettuale rivoluzionaria Eleonora de Fonseca Pimentel. Si raggiunge via Marina, storica arteria di congiunzione tra il Porto ed il centro cittadino. Qui tra il nono ed il decimo km è posto il secondo ristoro ed il giro di boa.

KM 10/15 – Da via Volta si torna su via Marina, una leggera curva a destra porta a raggiungere Piazza Libero Bovio prima di imboccare Corso Umberto I in direzione della stazione centrale. Poco prima del km 14 si affronta il giro di boa che porta ad imboccare Corso Umberto in direzione opposta raggiungendo Piazza Municipio, tra le più grandi d’Europa, punto nevralgico da cui si snodano diversi itinerari turistici grazie alla vicinanza con il porto turistico e la fortezza nota come Maschio Angioino. KM 15/20 – Dopo il ristoro posto in via Acton si percorre la Galleria della Vittoria per giungere in Piazza Vittoria nella quale è possibile ammirare la Villa Comunale, voluta da Ferdinando IV di Borbone come ispirazione del Giardino delle Tuilieres parigino e che accoglie all’interno anche il Circolo della Stampa e la stazione zoologica Anton Dohrn, l'Acquario più antico d'Europa. Via Caracciolo si offre ai runner che iniziano la cavalcata verso l’arrivo, ripercorrendo a ritroso i primi km di gara. Da via Giulio Cesare si imbocca Piazzale Tecchio, ultimi metri prima dell’arrivo in viale Kennedy. ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 21 febbraio 2024. Fino al 31 gennaio 2024 è possibile iscriversi con quota combinata alla Prague International Marathon del 5 maggio 2024 (€ 110.00). Sul sito sono disponibili le iscrizioni alla Staffetta X2 con cambio tariffa a slot. Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi in Expo Village nel fine settimana della gara. Le iscrizioni online si chiuderanno il 21 febbraio 2024 a mezzanotte, o anticipatamente al raggiungimento della capacità massime di gara. Le iscrizioni alla Family Run&Friends sono aperte online o direttamente all’Expo nei giorni di venerdì 23 febbraio 2024 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 24 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara. Per tutti T-shirt, medaglia ed un piccolo ristoro oltre ad un premio speciale che sarà dato alla famiglia più numerosa partecipante, i cani al seguito saranno conteggiati come “membri” della famiglia.

