Alimentazione, cosa mangiare il giorno e la sera prima della maratona

Bisognerebbe sempre pensare che ogni giorno, ogni pranzo, ogni cena, ogni merenda-spuntino è come fosse un allenamento. Sì, ha la stessa importanza. Ancora di più i giorni e in assoluto il giorno precedente una maratona. La corretta alimentazione è dunque fondamentale per il risultato finale e per non rimanere a metà gara, se non prima, con la spia della riserva accesa.

Cosa mangiare il giorno prima di una maratona?

Fondamentale come detto è aver seguito un’alimentazione varia, completa e bilanciata già nei mesi precedenti alla maratona, durante tutta la preparazione dunque essere al giorno prima della gara con valide scorte di glicogeno. In questo caso non è necessario fare il così detto ‘carico carboidrati’. Una persona adulta di circa 80 chili spende quasi 1700 calorie per una mezza maratona e quasi 3400 per una maratona. Nessun problema a mangiare un bel piatto di pasta la sera prima della gara, il tutto va abbinato a un secondo piatto di proteine magre, come pollo o pesce, e a una porzione di verdure cotte o crude, evitando condimenti pesanti. In sintesi, il giorno prima della maratona: carboidrati, proteine magre e verdure. No ai condimenti pesanti.

La cena prima di una maratona

Sapendo che lo sforzo da compiere sarà molto intenso, bisogna sconvolgere il proprio corpo il meno possibile. In base al fabbisogno richiesto, la sera prima dell’evento è consigliabile consumare un piatto di pasta o cereali (150-160 g) e verdure come pomodori, zucchine, spinaci o verza. Il condimento deve essere leggero e a base di olio extravergine di oliva. Si può aggiungere anche una porzione di frutta fresca di stagione. Un pasto del genere riesce garantire un apporto calorico di circa 500 Kcal, è leggero, contribuisce a una corretta digestione e favorisce un conseguente sonno tranquillo. Da ricordare che la cena deve essere consumata lontana dall’inizio della pausa notturna, almeno due ore prima di andare a dormire. Cena prima della maratona: pasta, cereali e verdure. Mangiare almeno due ore prima del sonno.

(Fonte LBM SPORT)