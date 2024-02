BigMat Bergamo21, l’Assessore Poli forte collaborazione del territorio

BERGAMO – Bergamo continua a brillare. Non si sono infatti spente le luci della “Città Illuminata”, il progetto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. La città è viva e l’atmosfera che si respira è, come sempre, quella di una realtà che non si ferma mai : pensa, pianifica e mette in pratica.

Passione e impegno, sogni e prospettive che si ritrovano nella BigMat Bergamo21 e nell’Urban Night Trail, i due eventi che aprono il 2024 di FollowYourPassion. Un omaggio alla città, il desiderio e l’onore di far correre maratoneti e runner in un contesto unico, tra i vicoli della Città Alta e le strade di quella bassa.

A consolidare ulteriormente l’unione tra l’evento e Bergamo è Big Mat La Viscontea, realtà storica del territorio bergamasco e del comparto della distribuzione di materiali per costruire e ristrutturare, e da quest’anno, con il suo brand BigMat, a fianco della Bergamo21 come title sponsor e di tutti le altre gare del circuito FollowYourPassion come sponsor.

NUMERI E STATISTICHE

Saranno oltre 3.500 i runner che sabato 3 e domenica 4 febbraio si schiereranno al via della BigMat Bergamo21 e dell’Urban Night Trail. 43 le nazioni rappresentate, Italia compresa. I Paesi esteri con più iscritti sono Grecia (22), Romania (21) e Regno Unito (19). Ma non sono solo i podisti europei ad aver scelto la Città dei Mille per seguire la propria passione. Accanto alle tre già citate e a Irlanda, Russia, Svezia e Turchia vedranno sventolare la loro bandiera anche Argentina, Australia, Canada, Colombia, Cuba, Ecuador, Egitto, Giappone, India, Iran, Israele e Stati Uniti, per citarne alcune.

Gli atleti con più candeline sulla torta di compleanno sono Enrico Zoccoli di Cavenago Cambiago (MB), classe 1944, e Angiolina Garatti di Sospiro (CR), nata nel 1952.

La BigMat Bergamo21 è stata presentata alla stampa giovedì 1 febbraio, nello storico Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, nella Sala Cutuli. Sono intervenuti Loredana Poli, Assessore Istruzione Formazione Università Sport Politiche per i giovani Comune di Bergamo: “Il weekend di gara con la BigMat Bergamo21 segna la ripartenza della stagione degli eventi sportivi in città. Bergamo è tutta coinvolta, dal percorso alla rete di collaborazioni consolidate su tutto il territorio, al momento ricreativo per tutti i cittadini che possono partecipare anche assistendo all’evento. Ringrazio la Polizia Locale che garantisce, in collaborazione con l’organizzazione, l’incolumità degli atleti, l’Accademia della Guardia di Finanza e il Liceo Imiberg. Faccio i miei auguri a tutti" e il Colonnello Stefano Pietrosanto, Comandante dei Corsi e Applicazioni Speciali Accademia della Guardia di Finanza: “Siamo entusiasti di rinnovare questa tradizione che è nata con la stessa manifestazione, all’inizio nella sede precedente, ora in quella attuale, molto più scenografica. Tanti dei nostri allievi saranno in gara. Ci sarà anche il Comandante ad avvalorare ciò di cui siamo convinti, che lo sport sia veicolo di valori come spirito di sacrificio, abnegazione, lealtà, lo sfidare sé stessi, principi alla base della formazione accademica e necessari per affinare le doti di carisma e leadership, indispensabili per questa carriera. Quest’anno ricorre il 40° anniversario dell’insediamento dell’Accademia della Guardia di Finanza su Bergamo, rinnoviamo quindi il legame con lo sport e con il territorio.”

Pur non essendo presente, non ha voluto far mancare il suo saluto Lara Magoni, Sottosegretario con delega allo sport Regione Lombardia: “Oltre 3.500 runner, 43 nazioni rappresentate, la BigMat Bergamo21 e l’Urban Night Trail trasformeranno Bergamo in un enorme stadio in festa. Appuntamenti come questo rappresentano gli strumenti ideali per diffondere la cultura dello sport. Dallo scorso settembre, l’importanza della pratica sportiva è stata riconosciuta dalla nostra Costituzione all’articolo 33, evidenziandone i benefici psicofisici per chi la pratica. Quella di quest’anno sarà quindi un’edizione speciale e più che mai significativa perché foriera di tutti valori positivi dello sport evidenziati in Costituzione. I grandi eventi, i campioni che vi partecipano, sono la migliore pubblicità per una disciplina, una vetrina utile ad avvicinare nuovi atleti e stimolare gli altri ad impegnarsi e continuare (è proprio il caso di dirlo) a correre più forte. Oltre a contribuire alla crescita del movimento, la BigMat Bergamo21 avrà un valore di promozione del territorio e di tutte le sue bellezze e eccellenze. Quando si corre in città, si ha il tempo e l’opportunità di riscoprirla. Sarà quindi un fine settimana dedicato a Bergamo, al running e ai tanti appassionati di sport. Un grazie all’organizzazione che è sempre in grado di offrire una competizione di alto livello. Viva BigMat Bergamo21, viva lo sport!"

Luca Lamera Direttore Tecnico FollowYourPassion: “E’ la nostra 11^ edizione, organizzare questa gara va oltre l’impegno vero e proprio, qui sento di far parte di una grande squadra, ho sempre un interlocutore nell’amministrazione, le collaborazioni con l’Accademia della Guardia di Finanza ed il Liceo Sportivo, l’appoggio della Fidal, oggi aver superato i 3500 iscritti significa che tutto questo lavoro di concerto sta dando i suoi frutti. Tra gli iscritti un numero quintuplicato di stranieri, un segnale che abbiamo fatto un vero salto di qualità. Grazie a tutti, senza il contributo di ciascuno questo evento non sarebbe cresciuto."

Questo il pensiero di Migidio Bourifa, ex atleta azzurro, quattro volte campione italiano di maratona, ideatore del percorso: “Questa gara nasce da una scommessa, quella di recuperare rispetto a quanto era stato fatto in precedenza. Guardo indietro e vedo tantissimi cambiamenti positivi, maggiore partecipazione da parte dei cittadini e tanta voglia di esplorare il percorso della Urban Night Trail per gli amatori. Per le gare competitive della domenica mattina, un percorso tecnico ma interpretabile anche in termini di velocità, un compito affidato ai tanti élite runner in gara: si preannuncia una bella lotta ai vertici non solo della mezza maratona ma anche, e forse soprattutto, della 10 km dove troviamo anche il detentore del primato del percorso. Voglio ringraziare tutti ma soprattutto i volontari la cui passione rende possibile l’evento.”

GARE, ORARI E DISTANZE BBIGMAT BERGAMO21

L’11^ BigMat Bergamo21 si disputerà domenica 4 febbraio sulle distanze della mezza maratona (21,097 km) e dei 10 km, nella doppia formula competitiva e non. La mezza maratona potrà essere corsa anche con formula a staffetta, ognuna delle quali sarà composta da tre podisti che dovranno coprire la distanza di 7 km. I primi a partire saranno i runner della 10 km (ore 9:00), seguiti dai partecipanti alla mezza maratona (ore 9:40) e delle staffette (ore 9:45).

Sabato 3 febbraio, però, a inaugurare il week end a tutto running sarà l’Urban Night Trail, la corsa in notturna di 12,5 km. Partenza alle 18:00.