Correre a Venezia, già 3100 iscritti per il CMP Venice Night Trail

Sono già oltre 3100 gli atleti italiani e stranieri che hanno deciso di vivere anche quest’anno la magia del CMP Venice Night Trail (16K e 51 ponti), il suggestivo urban trail notturno a lume di torcia, in programma sabato 6 aprile a Venezia e organizzato da Venicemarathon, con il fondamentale supporto e patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Venezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.



Un evento unico nel suo genere, che si conferma essere uno degli avvenimenti più attesi e partecipati non solo dall'Italia ma anche dall’estero, capace di offrire l’esperienza straordinaria di correre di notte in una delle città più belle al mondo, avvolti dal buio e accompagnati dalla dolce melodia delle onde che si infrangono sulle rive.



Saranno, come sempre, 16 i chilometri da percorrere e 51 i ponti da affrontare, con partenza prevista attorno alle ore 21. Lo spettacolare percorso come di consueto si addentrerà nelle zone più tipiche della città storica. Attraverserà campi e campielli di suggestiva bellezza, spingendosi fino ai Giardini della Biennale, per poi fare ritorno attraversando punti storici come Piazza San Marco, il ponte dell’Accademia e Punta della Dogana. Gli atleti risaliranno infine la Fondamenta delle Zattere, lungo il Canale della Giudecca, fino all’area portuale.



A questa romantica cartolina si aggiunge anche la comodità dei servizi che l’evento offre a tutti i suoi partecipanti. Grazie alla collaborazione con Venezia Terminal Passeggeri, il CMP Venice Night Trail sarà anche quest’anno ospite della marittima del Porto di Venezia, più precisamente dell’ampia area “Testata Marmi” e Terminal Crociere 123, dove sorgerà il CMP Village con tutti i servizi pre e post gara e nella quale gli atleti potranno facilmente lasciare l’auto a pochi metri dalla linea di partenza e arrivo.



La gara sarà anche quest’anno titolata dal prestigioso brand CMP, il marchio di abbigliamento sportivo del gruppo F.lli Campagnolo, che conferma per il sesto anno consecutivo il suo impegno in qualità di title & technical sponsor dell’evento.



Le iscrizioni proseguono ed è possibile registrarsi attraverso il sito ufficiale www.venicenighttrail.it. Restano ancora disponibili meno di 1.900 pettorali, prima del sold out fissato a quota 5.000.



L’ 8^ CMP Venice Night Trail inaugura, così, la lunga stagione degli eventi targati Venicemarathon, che proseguirà con la 13^ Jesolo Moonlight Half Marathon 21K-10K in programma sabato 25 maggio, il 3^ Venice Lido Beach Trail (domenica 22 settembre) e la 38^ Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K, in programma domenica 27 ottobre.