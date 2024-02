Maratona di Roma, sabato il Get Ready è a Ponte Milvio e Monza

ROMA – Allenamento speciale questo sabato 17 febbraio a Ponte Milvio (ritrovo ore 8.30 e start ore 9 in preparazione della Acea Run Rome The Marathon, della staffetta solidale Acea Run4Rome e della stracittadina Fun Run.

Registrazioni (gratuite) ancora aperte, previste ad oggi 500 persone a questo nuovo Get Ready, che è sempre più una festa oltre che un allenamento dove si potranno percorrere fino ai 30km circa su percorso multilap con possibilità di correre anche frazioni inferiori a partire da soli 3km. Previste tutte le velocità, sotto la guida dei pacer ufficiali Acea Run Rome The Marathon, da 4 minuti al km fino alle andature più lente, compreso il fitwalking (3 andature: molto allegro, allegro e tranquillo).

Prevista la partecipazione della vincitrice di Maratona di Roma e di New York del 1998 Franca Fiacconi e dell’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra. Prima del via vi sarà un interessante momento con il nutrizionista, specializzato nello sport, Francesco Fagnani, dove in accordo anche con il title sponsor Acea e in coerenza con l’hashtag #runforwater parlerà ai runner sull’importanza dell’acqua e dell’idratazione per lo sport e maratona.

Come sempre sarà una grande festa con musica, gadgets e tanti amici da incontrare, salutare, un vero e proprio evento organizzato dalla maratona di Roma per i runner ma anche per tutti i romani che hanno semplicemente voglia di ‘provare’ a correre o fare una bella camminata a passo di FitWalking in compagnia.

MONZA – Get Ready che si svolgerà in contemporanea anche in Lombardia, precisamente nello splendido Parco di Monza con partenza-arrivo a Villasanta presso il negozio specializzato running Affari&Sport di Michele Cecotti. Ben 400 i runner già registrati, anche in questo caso si correranno al massimo 30 km circa su percorso multilap con possibilità di correre anche frazioni inferiori (10/20/30 km). Previste diverse velocità sotto la guida di altri pacer ufficiali Acea Run Rome The Marathon.

Stesso programma orario, ritrovo ore 8.30 presso il negozio Affari & Sport di Villasanta, partenza ore 9 e tanto divertimento.

