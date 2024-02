Napoli City Half Marathon, programma orario e percorso

Orario di apertura Expo Village - Padiglione 3B Mostra d'Oltremare

Ritiro pettorale e pacco gara

Venerdì 23 febbraio 15:00-20:00

Sabato 24 febbraio 09:00-20:00



Deposito borse e spogliatoi

Domenica 25 febbraio 7:15

Partenza Napoli City Half Marathon e StaffettaX2 - Viale Kennedy

Ore 9.00

Premiazioni: Dalle ore 10:25; Premiazioni di categoria: Dalle ore 12:00

Percorso

Partenza da viale J.F. Kennedy per andare a scoprire uno degli scorci più belli del Golfo di Napoli, un fascino che accompagnerà i runner per tutto il Lungomare di via Caracciolo, costeggiando la Villa Comunale e ammirando l’Isolotto di Megaride che accoglie il Castel dell'Ovo. Da via Colombo si procede in direzione delle due torri Aragonesi di via Marina prima del giro di boa. Si prosegue su via Marina per poi imboccare Corso Umberto I che verrà percorso prima in direzione della stazione centrale e poi, dopo il secondo giro di boa, verso Piazza Municipio. Dalla Galleria della Vittoria si prosegue in Piazza Vittoria sfilando lungo la Villa Comunale e la stazione zoologica Anton Dohrn. Inizia da qui la cavalcata verso la finish line in viale Kennedy.