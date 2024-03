Con Acea la maratona a Roma diventa #Runforwater

ROMA - Continua lo stretto rapporto d’intesa, collaborazione e d’amicizia tra Run Rome The Marathon e il Gruppo Acea, per questo 2024 ancora una volta confermata Acea title sponsor della maratona di Roma, il più grande evento sportivo partecipato di sempre in Italia, 40mila persone iscritte, in programma domenica 17 marzo 2024.

Acea Run Rome The Marathon per questo 2024 insieme al suo title sponsor sposa la tematica dell’acqua ed è Virman Cusenza il direttore della comunicazione del Gruppo Acea a spiegarne i motivi: “Siamo convinti che la maratona di Roma sia un evento storico e distintivo nella Capitale, ormai sono quasi trent’anni, una grande e forte tradizione e esserne al fianco è per noi motivo di grande orgoglio. La novità rilevante di questo 2024 è il concetto della ‘maratona dell’acqua’ o se vogliamo ‘Water Marathon’ e da qui insieme abbiamo coniato il nuovo hashtag #runforwater”.

Cusenza approfondisce il nuovo concetto: “L’acqua è al centro di tutto, è fonte di vita ed è in simbiosi con i runner perché hanno costantemente bisogno di acqua per dissetarsi e idratarsi correttamente. E’ in simbiosi perfetta con la maratona, corsa difficile, complessa, dove per arrivare al traguardo ci vuole perseveranza. La maratona è uno stile di vita e l’acqua è simbolo di vita”.

Ancora la vicinanza, la strada parallela tra i mitici 42,195km e il Gruppo Acea è continua: “Acea ha una storia lunga 115 anni, oltre un secolo che potrebbe essere tradotto in una gara di resistenza nella storia. La risorsa idrica, infatti, è essenziale per la vita, per l’ambiente e per la salute, va quindi tutelata e salvaguardata, con progettualità industriale. Approccio che da anni Acea, primo operatore idrico nazionale e secondo in Europa, adotta nella gestione quotidiana della risorsa. Tra sport, salute e acqua esiste un legame indissolubile: mantenere una corretta idratazione è fondamentale tanto per le prestazioni sportive quanto per il benessere quotidiano. Possiamo dire che corriamo insieme”.

Acqua presente alla maratona: “Ad Acea Run Rome The Marathon saremo presenti con la nostra acqua potabile in quattro ristori ufficiali con l’ausilio di 20 autobotti e l’uso di bicchierini compostabili ad impatto zero, l’impegno è forte anche per la sostenibilità ambientale”, ma anche negli allenamenti di tutti i giorni: “In giro per Roma vi sono ben 2500 ‘nasoni’, le iconiche fontane in ghisa istituite nel 1874 che festeggeranno 150 anni di vita. Grazie alla app ACEA WaidyWow è possibile per atleti e turisti individuare i punti idrici, fontane e nasoni, dove potersi dissetare. Si tratta di un’applicazione “amica dell’acqua e dell’ambiente”, ideata da un team interno al Gruppo ACEA, che geolocalizza i punti idrici sul territorio”.

Acea Run Rome The Marathon che prevede anche la gara ‘popolare’ come la Fun Run stracittadina 5km come il Gruppo Acea è sempre vicino alla vita dei cittadini: “Acea sta investendo nella realizzazione della seconda linea dell’acquedotto del Peschiera-Capore che oggi disseta l'80% dei romani con una disponibilità di acqua di altissima qualità e purezza. La realizzazione della seconda linea permetterà di mettere in sicurezza la fornitura idrica della città di Roma e del territorio reatino, della Bassa Sabina e della costa settentrionale del Lazio, da Fiumicino a Civitavecchia”. Ancora è bene sottolineare perché la maratona di Roma sarà dedicata all’acqua: “Preziosa risorsa naturale minacciata dallo sviluppo economico e dal cambiamento climatico. Per questo, anche la FAO sostiene ACEA in questa iniziativa che rispecchia il tema della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2023 “L’acqua è vita, l’acqua ci nutre. Non lasciare nessuno indietro”.

Ultimo ma fondamentale progetto di Acea per l’acqua è legato ai giovani, tanti di loro saranno sicuramente in gara alla Fun Run domenica mattina: “Attivo il progetto “Acea Scuola” ‘CentriAMO l’obiettivo #educazioneidrica #ognunodinoi’, per l’educazione al risparmio idrico e ambientale rivolto agli studenti delle scuole, elementari e medie, di Roma Capitale che poi diverrà nazionale – continua il direttore Cusenza -, l’iniziativa, che fa parte dei tradizionali appuntamenti di Acea Scuola e della seconda edizione della “Mappa della città educante”, promossa da Roma Capitale, è in linea con l’impegno preso dall’azienda con la firma del Protocollo d’intesa triennale tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e l’Amministratore Delegato di Acea, Fabrizio Palermo, per promuovere nelle scuole attività di informazione e formazione sull’uso consapevole dell’acqua. Il protocollo, che rappresenta una novità sul piano nazionale ed europeo, ha l’obiettivo di approfondire tutte le tematiche legate al ciclo idrico per diffondere tra i giovani la cultura dell’uso sostenibile dell’acqua”.