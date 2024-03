Il grande giorno della Acea Run Rome The Marathon

Alle 8.30 il via della Acea Run Rome The Marathon, il grande giorno è arrivato, la gara dei record in Italia partirà dai Fori Imperiali.

Quasi 19mila gli atleti che scriveranno il proprio nome sulle strade di Roma, tra sampietrini, monumenti, il Lungotevere e quell’aria magica da “Vacanze Romane” tanto decantata da pellicole divenute un cult. Tutti insieme, i maratoneti della Città Eterna percorreranno oltre 800mila km, una distanza che si potrebbe tradurre in più che andata e ritorno dalla Luna o venti volte il giro della Terra.

«Una frazione di eternità», così ha definito Roma lo scrittore Fausto Gianfranceschi e domenica 17 marzo oltre 40mila atleti al via di Acea Run Rome The Marathon, Acea Run4Rome e Stracittadina Fun Race saranno entreranno a farne parte.

Da primato personale

Nell’ultima edizione si è rivelata come il traguardo più veloce su suolo italiano per le prime due donne, la keniana Betty Chepkwony che migliorò il primato personale di ben 7 minuti vincendo in 2h23'01" e l'etiope Fozya Jemal Amid seconda in 2h25'08. Al maschile nel 2022 ci fu il primato del percorso con uno straordinario 2h06’48” del vincitore etiope Bekele Fikre Tefera.

Acea Run Rome The Marathon è anche l’occasione per aggiungere tra le emozioni della partecipazione quella di un nuovo primato personale, un obiettivo a cui gli organizzatori hanno prestato grandissima attenzione studiando i dettagli perché sia un’esperienza perfetta per ciascun runner.