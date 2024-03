15167 in maratona: è record di finisher in Italia alla Acea Run Rome The Marathon

ROMA – Acea Run Rome The Marathon è grande, è emozione, è festa, è un cielo che accoglie il boato dell’applauso che si alza per i 15167 atleti italiani e stranieri al traguardo. Ognuno con la propria storia, con il proprio cammino che lo ha portato a venire anche da lontano e a far parte del 51% di stranieri che oggi hanno corso ne “La Grande Bellezza”.

E' il record degli arrivati alla maratona di Roma e il record in Italia di sempre per tutte le maratone e senz'altro il primato di partecipanti attivi agonistici di tutti gli sport.

Sono ricordi e numeri da portare nel cuore fino alla prossima edizione, il 30° compleanno in programma domenica 16 marzo 2025 per il quale gli organizzatori stanno lavorando per trasformarlo in un’esperienza inimitabile e indimenticabile.

In 15167 per scrivere una storia, in completo assolo, invece, il keniano Asbel Rutto per un nuovo record di gara fatto di quella grinta che vale 2h06’24”, corsi in solitudine già da prima del passaggio a metà gara.

Ed è ancora storia sia con Asbel Rutto che Ivyne Lagat che aggiungono un altro fiore all’occhiello di Acea Run Rome The Marathon, quello di gara più veloce su suolo italiano per questo 2024, un risultato già assaporato al femminile lo scorso anno e che trova conferma in questa giornata perfetta.