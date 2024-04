The Fashion Jogger alla Prague Half Marathon di sabato 6 aprile

I personaggi

L’evento ha raggiunto ampia popolarità, come testimonia il mix eclettico di partecipanti tra cui Lisa Migliorini @thefashionjogger, l’influencer sportiva più quotata del 2023, Martin Fiz, lo spagnolo campione del mondo di maratona dal 1995, in gara per vincere tutte e sei le gare SuperHalfs nella categoria SM60 e lo slovacco Maroš Kudlík @marosh_the_spartan che ha sconfitto il cancro tre volte e ha solo una gamba.

La gara élite

Il primato di gara da battere è di 58:47 e appartiene a Atsedu Tsegay dal 2012, crono alla portata del keniano Sabastian Kimaru Sawe, campione del mondo di mezza maratona lo scorso ottobre a Riga, in Lettonia, dove ha corso in 59:10 ma che vanta un primato personale di 58:29. Sawe arriva dai Campionati del mondo di cross country di Belgrado, dove si è classificato 7° nella gara individuale e ha vinto la prova a squadre. A tenergli testa, i connazionali di Geofry Toroitich Kipchumba (59:13), Patrick Kabirech Mosin (59:31) e l’ugandese Maxwell Kortek Rotich, lo scorso anno secondo su queste strade.

Tra gli atleti europei, l'irlandese Stephen Scullion (1:01:08), il portoghese Hélio Gomes (1:02:07) e lo spagnolo Abdennasser Oukhelfen (1:02:51) in gara con ottime probabilità di battere il primato europeo di 1:02:17.

"Ogni anno i migliori atleti si battono a Praga, quest'anno l’evento è ricco di peculiarità. Siamo sicuri che la prestazione di Sawe sarà uno dei momenti salienti dell'evento di quest'anno", ha affermato Carlo Capalbo, Presidente della Comitato organizzatore RunCzech.

I numeri

Raggiunto il numero record, di 15.500 corridori provenienti da 115 paesi, Germania, Spagna e Italia nella top list. L’evento, che si configura come Elite World Athletics sarà trasmessa in diretta dalla televisione ceca e su YouTube con commento dell’inglese Tim Hutchings, che ha più di 20 anni di esperienza nel commentare le Olimpiadi, i Campionati europei e mondiali. In alternativa, Pulse.tv, la piattaforma innovativa che offre agli spettatori la migliore esperienza visiva, trasmetterà l'evento in diretta, consentendo agli spettatori di selezionare il loro corridore preferito e seguirlo per tutta la gara e scegliere la migliore copertura video.

L’evento si propone di unire famiglie, amici e appassionati a Praga per vivere non solo la corsa, ma anche per partecipare alla vivace Running EXPO, organizzato in collaborazione con Prague Exhibitions Ground, dove i runner potranno trovare attrezzature all'avanguardia, prodotti essenziali per la nutrizione e scoprire tutte le novità del mondo running.