Battocletti vede Parigi ed è subito record

Ancora un record italiano per Nadia Battocletti che supera il primato nazionale nei 10 chilometri di corsa su strada a Parigi con il crono di 31:19. È la città delle prossime Olimpiadi, a meno di quattro mesi dall’evento a cinque cerchi nella capitale francese, ed è un ottimo segnale per la regina del mezzofondo tricolore in vista della stagione estiva.

La gara di Nadia

La trentina delle Fiamme Azzurre in una prova mista, con uomini e donne al via insieme, migliora il suo 31:36 dello scorso 10 settembre a Pescara che comunque rimane valido come primato di gara solo femminile. Un’altra impresa per la fuoriclasse allenata dal papà-coach Giuliano, 24 anni da compiere tra una settimana, che nella passata stagione era riuscita a realizzare anche i record italiani dei 5000 su pista (14:41.30 a Londra) e dei 5 km su strada (14:45 ai Mondiali di Riga).

Sullo spettacolare tracciato con partenza e arrivo al Palais-Royal, nei dintorni del Louvre, si piazza al quarto posto nella Asics Speed Race mentre il successo va all’etiope Likina Amebaw in 29:56 davanti alle keniane Loice Chemnung (29:57) e Mirriam Chebet (30:41). Se c’era bisogno di una conferma sullo stato di forma dell’azzurra, costretta a rinunciare durante l’inverno alle gare indoor per un doppio infortunio (fastidio alla caviglia destra prima della periostite tibiale) ma rientrata un mese fa conquistando il titolo italiano nel cross di cui è vicecampionessa europea, ecco la risposta. Una prestazione che fa ben sperare per i grandi appuntamenti di quest’anno, non solo i Giochi di Parigi ma anche gli Europei di giugno a Roma.

Gli altri azzurri

Nella gara sui 5 chilometri quinta Ludovica Cavalli in 15:18 con il primato personale su strada per la genovese dell’Aeronautica, finalista mondiale dei 1500 metri, e settima Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior), argento europeo U23 dei 10.000, che si migliora in 15:43. Vince la keniana Caroline Nyaga con 14:40. Tra gli uomini nei 10 km ottavo Pietro Riva (Fiamme Oro, 28:28) e quindicesimo Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto, 29:06), si impone l’etiope Jemal Yimer con 27:43.