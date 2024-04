Sabato 13 aprile Athletic Elite Meeting all'Arena Civica “Gianni Brera” di Milano,

L’edizione numero dieci dell’Athletic Elite Meeting non è solamente una gara, ma una vera e propria festa per vivere l’atletica in una forma non convenzionale, con un clima inclusivo dove anche i nuovi appassionati e i più giovani di questo sport possono gareggiare spalla a spalla contro atleti di livello internazionale, potendo trarre così ispirazione e motivazione per la propria crescita atletica.

Sarà una grande occasione per iniziare la stagione agonistica nell’anno Olimpico con un’atmosfera energetica e dinamica, dove si vedranno anche i più forti pronti a sfidarsi sull’anello di tartan.

Il programma del meeting prevede l’inizio della giornata con un Meet & Greet dove i piccoli atleti avranno l’occasione di incontrare e confrontarsi con vari atleti, tra cui Rebecca Sartori e Mohad Abdikadar del team New Balance. Seguirà poi, alle ore 13, l’inizio delle gare “open” con le prime batterie; saranno invece nel pomeriggio inoltrato le gare più attese, come i 1000m e i 3000m, che andranno a chiudere la giornata agonistica per poi lasciare spazio all’aperitivo con dj set.

Alle gare “open”, tra cui staffette 4x100 e 4x400 specialità adatta al clima di festa dell’Athletic Elite Meeting, hanno già dato la propria adesione atleti italiani di primissimo piano e anche una stella straniera arrivata sul podio iridato: nei 100m ostacoli sarà infatti attesa Britany Anderson, giamaicana vicecampionessa del mondo a Eugene (Usa) due anni fa, allenata in Italia da Marco Airale.Tra i porta colori più attesi del Team New Balance, vediamo nei 1000m maschili Joao Bussotti, Mohad Abdikadar e gli azzurrini Simone Valduga e Manuel Zanini. Il campione italiano assoluto dei 10k Jacopo De Marchi, invece, correrà i 3000m maschili. Nomi già importanti che si andranno ad integrare con il cast di atleti che si completerà nel corso della settimana

Nel corso di tutta la giornata inoltre atleti e non, potranno testare le scarpe New Balance chiodate e le FuelCell Rebel v4 sulla pista dell’arena.

CHARITY - AfricaAthletics è una onlus che promuove lo sport e l’educazione in Malawi. Potrai conoscerli e sostenerli presso lo stand nel village attraverso una raccolta Fondi o partecipando alla raccolta di materiale sportivo di seconda mano.

RUNCHALLENGE - Non solo performance ma anche integrazione con la presenza di RunChallenge. Durante la manifestazione sarà possibile conoscere l’inclusiva community per runner con abilità diverse. Un concept che non guarda solo al risultato ma all’essere umano dentro ogni atleta.