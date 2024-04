Tutti i risultati degli italiani in classifica alla Maratona di Londra

Ben 763 italiani in classifica ufficiale, in rigoroso ordine alfabetico: da Abbattista Giovanni a Zuppardo Rosita. In mezzo tanti nomi, tante città italiane, tante storie e sogni di gloria, tante prime volte e tanti record personali battuti. L'Italia è una delle nazioni più presenti a London Marathon. Italiani popolo di viaggiatori, poeti e santi. E maratoneti (rigorosamente all'estero).

Il più veloce italiano in terra britannica è stato Daniele Lanza in 2h31'28", un passaggio alla mezza maratona in 1h15'16", 234° assoluto e 27esimo nella sua categoria d'eta 40-44 anni.

Per le donne l'italiana più performante è stata Ayse Burcin Sonmez Castelnuovo in 2h47'31", 1450esima assoluta, 35esima donna e per lei un passaggio in 01:23:53, un ritmo di 4 minuti al chilometro e uno split negativo per la seconda parte di gara. Un finale in crescendo, ultimi due chilometri ad una media di 3'46".

