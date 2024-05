JoyRun, al via quattro gare a sostegno di Fispes

Milano - Aperte le iscrizioni alla seconda edizione nazionale della JoyRun by McArthurGlen, quattro gare da 10km di corsa competitiva e quattro fun run per tutta la famiglia con lunghezze variabili fino ai 5km. Dopo il successo dell’edizione 2023 – oltre 1200 partecipanti alla Joy Run promossa dal Centro de La Reggia con la vittoria di Aziz Lakriti e Francesca Maniaci e più di 700 a Castel Romano che ha visto trionfare Sofiia Yaremchuck e Rafal Nordwing, il Gruppo McArthurGlen ha deciso di confermare il proprio impegno per lo sport e il territorio.