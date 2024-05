Giusto o sbagliato bere e reintegrare con una birra dopo una corsa?

Il coach Fidal Salvatore Paci dice la sua in merito all’usanza di reintegrare molto spesso con una bella birra. Serve davvero per il reintegro?

Possiamo analizzare la cosa da due punti di vista completamente differenti tra loro: quello di chi si dedica alla corsa e vuole migliorarsi continuamente mantenendo il fisico sano e quello di chi mette in primo piano il proprio benessere mentale e non vuole privarsi (senza eccedere) di alcuni piaceri della vita.

Faccia conto che a formularle la domanda sia un runner che vuole rendere al massimo. Cosa gli direbbe relativamente al consumo di birra?

Premettendo che a me la birra piace e la bevo, gli direi di non berla post gara.

Perché?

Perché la birra contiene alcol e adesso vi parlerò dell'impatto negativo dell'assunzione di alcol per un runner.

Disidratazione:

Cosa è per tutti: Perdita spontanea o forzata di acqua da parte di una sostanza. In medicina, condizione morbosa in cui l'introduzione di liquidi nell'organismo è inferiore alla loro perdita da parte dell'organismo stesso.

Cosa è per il runner: perdita eccessiva di liquidi al corpo attraverso l'urina, portando a una disidratazione che compromette la resistenza durante la corsa.

Ridotta energia utile: Sebbene l'alcol fornisca calorie, manca dei nutrienti necessari per l'energia ottimale durante la corsa. Inoltre, il corpo potrebbe preferire bruciare l'alcol anziché i carboidrati o i grassi necessari per sostenere lo sforzo fisico.

Rallentamento del metabolismo: L'alcol può influenzare il metabolismo, rendendo più lento il processo di conversione dei nutrienti in energia, il che può compromettere la performance durante la corsa.

Impatto su coordinazione e concentrazione: L'alcol può compromettere la capacità di coordinare i movimenti e mantenere la concentrazione, aspetti cruciali per la corsa.

Influenza sul recupero: Il consumo di alcol può ostacolare il recupero post-esercizio, interferendo con la riparazione dei tessuti muscolari e la sintesi delle proteine.

Aumento del rischio di infortuni: L'alcol può ridurre la capacità del corpo di reagire prontamente, aumentando il rischio di infortuni durante l'attività fisica.

Questo suo discorso fa riferimento alla birra in quanto essa contiene alcol ma… cosa ne pensa della birra in se stessa?

La birra, consumata con moderazione, può offrire alcuni benefici grazie ai suoi componenti naturali. Ecco alcuni possibili benefici della birra consumata moderatamente:

Fornisce antiossidanti: La birra contiene antiossidanti come polifenoli e flavonoidi, che possono aiutare a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Riduce il rischio di malattie cardiache: Alcuni studi hanno suggerito che il consumo moderato di birra può essere associato a un ridotto rischio di malattie cardiache, probabilmente grazie agli antiossidanti e ad altri composti presenti nella birra. Fornisce vitamine e minerali: La birra contiene una varietà di vitamine del gruppo B, oltre a minerali come magnesio, potassio e silicio. Promuove la salute ossea: Il silicio presente nella birra può contribuire alla salute delle ossa e alla densità minerale ossea. Riduce il rischio di calcoli renali: Alcuni studi hanno suggerito che il consumo moderato di birra può essere associato a un ridotto rischio di sviluppare calcoli renali.

E quindi? Dopo una gara o un allenamento intenso la possiamo bere?

NO! Non in quel momento.

Dopo una gara o un allenamento intenso, è fondamentale dare al corpo ciò di cui ha bisogno per recuperare al meglio. Ma “il meglio” è rappresentato da acqua e bevande elettrolitiche. In un corpo disidratato non è bene inserire l’alcol. Quindi…viva la birra, ma non come integratore post attività.

sp@salvatorepaci.com – www.scuderiapaci.com