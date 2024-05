Dopo l'alluvione 2023 riparte la 100km del Passatore: donazioni alle Società

Sabato al via la 49esima edizione della 100 km del Passatore, valevole per assegnare i titoli nazionali assoluti e master Fidal 2024 della specialità 100 chilometri su strada.

Il “Passatore” 2024 è promosso ed organizzato dall'associazione faentina 100 km del Passatore insieme al supporto del gruppo sportivo. Fondamentale il sostegno di Uoei, Admo, Csen e Cai, Consorzio Vini di Romagna, dei Comuni di Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella, della Regione Emilia-Romagna e Toscana, della Provincia di Ravenna e della Città Metropolitana di Firenze. La Cento 2024 è resa possibile anche da Faenza C’entro e Unione Romagna Faentina.

Tantissime le associazioni di volontariato e i Servizi Sanitari che prestano il loro servizio alla realizzazione degli eventi organizzati dall’Asd 100 km del Passatore: 21 punti di ristoro, 18 punti sanitari e 12 punti massaggio. Come da tradizione negli ultimi anni Consorzio Vini di Romagna ha voluto abbinare lo slogan “le vie del Sangiovese” alla manifestazione, in omaggio alle strade percorse dai partecipanti lungo il tracciato che lega la Toscana alla Romagna, terre dove viene coltivato il vitigno "Sangiovese" e dal quale vengono ricavati vini d'alta qualità come il Chianti (in Toscana) e il Sangiovese (in Romagna).

La partenza della 49^ 100 km del Passatore avverrà sabato 25 maggio da Piazza del Duomo alle 15, quasi 3500 gli iscritti, tra questi si contano oltre 400 toscani (dei quali oltre 80 fiorentini), 660 donne, 670 esordienti, 370 concorrenti romagnoli (di cui 160 faentini) e oltre 120 atleti provenienti da 32 nazioni straniere.

Il presidente della Firenze-Faenza, Giordano Zinzani, ha fatto il punto in occasione della presentazione della 49^ edizione pochi giorni fa: “La 100 km del Passatore riparte in piena forma dopo lo stop improvviso causato dall’alluvione di un anno fa e cerca in ogni edizione di migliorarsi ed essere sempre più eco-sostenibile. Grazie inoltre alla generosità di concorrenti e società già iscritti all’edizione 2023 ci è stato possibile fare delle donazioni a tre associazioni sportive che avevano subito dei danni dagli eventi di maggio 2023 e ad altre sei società saranno effettuate importanti donazioni in occasione di questa edizione della 100km”.