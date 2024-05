Sfida africana alla BMW Ceccato Motors Jesolo Moonlight Half Marathon &10K

JESOLO (VE) - Tra poco più di 48 ore, la città di Jesolo tornerà a vivere la 'febbre del sabato sera' del running con la 13^ BMW Ceccato Motors Jesolo Moonlight Half Marathon &10K, la spettacolare gara internazionale di corsa su strada organizzata da Venicemarathon, in collaborazione con la Città di Jesolo e Jesolo Turismo, nella quale sono attesi 6.000 atleti di cui molti stranieri provenienti principalmente da Austria, Francia, Ungheria, Stati Uniti, Gran Bretagna, Slovacchia, Spagna e Polonia.



Nella gara élite, i migliori accreditati sono gli atleti burundiani Onesphore Nzikwinkunda (1h01’48” di personale) e Oliver Irabaruta (1h02’12”), mentre in campo femminile occhi puntati sulla vincitrice dello scorso anno, la keniana Morin Gesara Michira, che tenterà di abbassare ancora di qualche centesimo il record della corsa di 1h10’52” da lei stabilito nell’edizione 2023. Ad impensierirla, ci sarà la portoghese Vanessa Carvalho, fresca vincitrice dei campionati nazionali di mezza maratona a Braga (Por).



La grande festa inizierà già domani, venerdì 24 maggio, con l’apertura, alle ore 15 del Moonlight Village in Piazza Milano, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 25 maggio, alle ore 12. Il programma di sabato proseguirà poi con la presentazione dei 40 componenti del Venicemarathon Pacing Team alle ore 15.30 e con la consegna dei pettorali ai top runners, prevista alle ore 16.

Si entrerà poi nel vivo della manifestazione con la partenza della 4^ Ali Family Run prevista alle ore 17.30 da Piazza Milano. Bambini, famiglie e appassionati si scateneranno lungo i 3 chilometri di percorso in un allegra corsa-camminata benefica. Le iscrizioni saranno disponibili anche in loco, fino a poco prima della partenza. La quota di adesione è di 5 euro e comprende la t-shirt ufficiale personalizzata Alì che richiama, attraverso il logo “End Polio Now”, l'importante campagna di sensibilizzazione sulla lotta contro la poliomielite promossa del Rotary Distretto 2060.

I fondi raccolti dalla Alì Family Run sosterranno anche quest'anno la parrocchia di San Giovanni Battista, uno dei più importanti centri Caritas di Jesolo, impegnata quotidianamente ad aiutare oltre 200 persone bisognose, fornendo buoni o pacchi spesa.

La serata proseguirà poi con la partenza della 10K alle ore 19 e, infine, quella della 21K alle ore 19.35. Piazza Milano accoglierà poi, a ritmo di musica, l’ininterrotto susseguirsi di arrivi, accolti come sempre tra due ali folla.



Curiosità

L’atleta più maturo in gara è Mariano Guglielmi (classe 1939) iscritto nella 10K ludico motoria, mentre nella mezza maratona il primato va a Paolo Barbato (classe 1941). Tra le donne, il più matura Giorgia Ruggeri (classe 1947).

Molto alta è anche quest’anno la partecipazione femminile alla gara. Nella 10K, le donne iscritte rappresentano il 50% del totale dei partecipanti, mentre nella 21K oltre il 30%.

Pacing Team

In gara, gli atleti potranno trovare conforto psicologico e aiuto tecnico dagli ‘angeli del cronometro’, ovvero i 40 Pacer coordinati dal Venicemarathon Running Team che aiuteranno i runners ad arrivare al traguardo nel tempo stabilito e con il sorriso sulle labbra. Il compito dei pacer non si limita a cadenzare il ritmo di gara, bensì offrire anche supporto psicologico e giuste motivazioni, per gestire al meglio lo sforzo. I Pacer della 21K osserveranno le seguenti fasce di tempo: 1h30’, 1h35’, 1h40’,1h45’, 1h50’. 1h55’, 2h, 2h15’. Nella 10 km, copriranno questi tempi: 40’, 45’, 50’, 55’, 1h e 1h10’.





Scarpe usate per solidarietà

Anche quest’anno la manifestazione sarà arricchita dal progetto ‘Doppio nodo, quaranta 2.0’, ovvero la raccolta di scarpe da running usate (in buono stato e lavate prima della consegna) per persone bisognose.

Un gesto di solidarietà per persone in difficoltà, che potrebbero beneficiare della scarpa da running in quanto particolarmente comoda e richiesta da loro stessi per un uso quotidiano. L’iniziativa è promossa dal barefoot runner Ercole La Manna e dalle associazioni 'Vegan Power Team' e 'Compagnia della Polenta'. Saranno posizionate ceste per la raccolta delle scarpe all’interno del villaggio ed in area partenza/arrivo.

Nella foto, l'arrivo di Morin Gesara Michira con il nuovo primato femminile della corsa (1h10'52), nell'edizione 2023