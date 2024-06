Non più professionista ma vincente: Valeria Straneo prima a Cortina Dobbiaco Run

Valeria Straneo trionfa nella gara femminile

Nella gara femminile, la campionessa Valeria Straneo (AZALAI A.S.D.), medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Mosca nel 2013 e agli Europei di Zurigo 2014 nella maratona, già vincitrice della Cortina Dobbiaco Run nel 2013 e 2014, ha iniziato la sua rimonta a partire dal 15esimo chilometro, recuperando terreno sulle battistrada e conquistando la prima posizione. La campionessa italiana ha tagliato il traguardo posto nel Parco del Grand Hotel di Dobbiaco con un tempo di 2:01:45. Greta Haslerieder si è piazzata seconda con un tempo di 2:02:26, seguita da Alice Guerra, che ha concluso in 2:03:56.

Valeria Straneo: «Oggi non mi aspettavo di vincere sono felicissima è stata molto molto faticosa , dieci anni si sentono. Non ho sicuramente l'allenamento che avevo un po' di anni fa, adesso non sono più professionista per cui tra lavoro e varie cose mi alleno quando posso. Oggi è stata una gioia incredibile, addirittura vincere! All’inizio non riuscivo proprio a carburare ero molto stanca poi la salita non mi ha sicuramente aiutato quando però ho scollinato ho visto che le gambe avevano un buon ritmo, grazie anche al percorso favorevole. La prima ragazza devo averla presa intorno al 15º 16º chilometro e quella che era in testa l'ho presa intorno al 20º chilometro, poi ho cercato di mantenere la posizione e comunque il fatto di essere un po' in discesa mi aiutato tanto perché quando arrivavo sul piano mi piantavo. L’ultimo chilometro è stato durissimo, proprio perché non ho tutti questi chilometri nelle gambe. Meno allenamento hai più dura sarà la gara».

Peter Wahome Maurithi (KEN) domina la gara maschile



Nella categoria maschile, Peter Wahome Maurithi (RUN2GETHER)ha preso subito il comando della gara, seguito da Khalid Jnari e Michael Hofer. Maurithi ha mantenuto il primo posto per tutta la durata della corsa, tagliando il traguardo di Dobbiaco con un tempo di 1:39:16. Al secondo posto si è classificato Khalid Jnari, con un tempo di 1:42:38, mentre Michael Hofer ha conquistato il terzo posto con un tempo di 1:43:54.