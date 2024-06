Stanotte si vola con Milano Linate Runway Run, 10k sulla pista di decollo

MILANO – Pronti a viaggiare con le scarpe da running ai piedi? Sta arrivando il momento tanto atteso, da appassionati e curiosi, della Milano Linate Runway Run , la 10km non competitiva che questo venerdì notte ( start alle 00:30 ) trasformerà la pista di decollo dell’aeroporto milanese in uno splendido percorso di running. Uno straordinario appuntamento, curato da MG Sport con la fondamentale collaborazione di SEA Milano Airports , che si preannuncia già un successo con il sold out di 3000 partecipanti raggiunto in poche settimane e un format unico in uno scalo aeroportuale attivo.

Regalare esperienze, usando lo strumento della corsa per scoprire luoghi inusuali, che possano trasmettere emozioni agli iscritti e, successivamente, tramutarsi in passione. Tenendo fede al claim FollowYourPassion, MG Sport ha fatto ancora centro, mettendo in campo un evento che necessita di un’organizzazione certosina per permettere in circa tre ore di far entrare nell’aeroporto, in totale sicurezza, tremila persone.

Numeri e curiosità

Anche in quest’occasione MG Sport ha proposto ai runner una gara adatta a tutti, cercando di coinvolgere un parterre di partecipanti, variegato sia in termini anagrafici che di provenienza geografica. I numeri hanno dato ancora una volta ragione agli organizzatori, dato che tra i 3000 iscritti saranno rappresentate ben 19 regioni d’Italia con la top five composta dai padroni di casa della Lombardia, il Piemonte, l’Emilia-Romagna, il Veneto e il Lazio. Sulla linea di partenza si presenteranno 150 partecipanti stranieri, provenienti da ben 33 nazioni, con la Francia a fare la voce grossa per atleti al via, seguita da Romania, Belgio, Russia, Germania, Giappone, Lituania, Svizzera, Colombia e Croazia. Interessanti infine i dati relativi alle percentuali di genere, con un 35% di donne pronte ad affrontare i 10km di Milano Linate, mentre il runner più anziano ha, alle spalle, 82 primavere.

Programma e percorso

Un unico giro di 10km, non omologati, caratterizzato da lunghi rettilinei tra la pista di rullaggio e quella di decollo e atterraggio, mentre le curve saranno poche e dolci. Si preannuncia dunque un tracciato veloce da godersi tutto d’un fiato nel cuore della notte con le sole luci della pista e altri fari indicare il tragitto. Venerdì per accedere alla start line, tutti i partecipanti seguiranno le procedure di un classico volo, viaggiando-correndo in Economy, Business o First Class per poi posizionarsi sulla linea di partenza della gara più emozionante del 2024.

Il ritrovo e l’ingesso è fissato a partire dalle ore 20:00, con l’apertura dell’area check-in dedicata, dove il personale di bordo sarà pronto ad accoglierli. Dopo aver ritirato il pettorale e la carta d’imbarco, tutti i runner attraverseranno i controlli al metal detector per recarsi al Gate e vivere l’ultima attesa all’interno dell’Hangar con il sound di Discoradio.

Per maggiori dettagli si invita a visitare il sito: https://www. milanolinaterunwayrun.it/.