40^ Firenze Marathon, Estra è il nuovo title sponsor

FIRENZE – Un traguardo di quelli importanti, 40 edizioni della Firenze Marathon , da oggi ufficialmente Estra Firenze Marathon e da decenni una delle maratone più importanti del mondo. Attese oltre 10mila persone al via, migliaia di stranieri con le loro famiglie e accompagnatori che saranno turisti e maratoneti appassionati nel capoluogo toscano per tutto il fine settimana di domenica 24 novembre , data ufficiale per questa memorabile edizione. Un compleanno da festeggiare in grande stile e che sarà ancora più lucente e brillante grazie al Gruppo Estra, il nuovo title sponsor annunciato nella presentazione allo Stadio Luigi Ridolfi, la casa della maratona a Firenze.

IL GRUPPO ESTRA - Gruppo Estra sceglie dunque il running e maratona di Firenze. Nato nel 2010, il Gruppo Estra è leader del Centro Italia nel settore della vendita del gas naturale e dell’energia elettrica, un'attività realizzata attraverso un viaggio di successo in tutta Italia, che si fonda sui valori della vicinanza e della relazione con le persone. Radici solide e sguardo rivolto alle sfide del futuro, proprio come chi affronta l'impegno di correre una maratona.

Presenti alla conferenza stampa Letizia Perini, neo Assessora allo Sport del Comune di Firenze, Nicola Ciolini Amministratore Delegato Gruppo Estra, Fabio Burchi CEO della società Firenze Marathon e Diego Petrini, Direttore Generale Firenze Marathon.

Letizia Perini, Assessora allo Sport del Comune di Firenze: “Siamo molto contenti di essere qui, il Comune di Firenze è rientrato in Estra quest’anno e sapere che Estra Energia vuole sostenere la 40^ Firenze Marathon è un orgoglio anche per il Comune perché è tra gli eventi che porta in alto il nome della città, di cui svela gli angoli più belli. Questo evento riesce appieno a coniugare lo sport con un turismo di qualità verso il quale l’amministrazione comunale sta spingendo sempre di più, come amministrazione vogliamo continuare a sostenere la Firenze Marathon, dando sempre più servizi ed impegnandoci anche per gli anni futuri. Grazie a distanze meno impegnative, staffetta e Family Run tutta la cittadinanza può sentirsi partecipe anche prendendo parte alle attività organizzative in qualità di volontari. Sempre più le società sportive hanno bisogno dell’aiuto di supporto e in questa manifestazione ci sono oltre 3mila volontari che sono disponibili, è bello sapere che ciascuno vuole fare la sua parte, è un riflesso del senso civico per il quale sento di spendere un ringraziamento”.

Fabio Burchi CEO della società Firenze Marathon: “Siamo arrivati alla 40^ Firenze Marathon e siamo felicissimi di festeggiare questo importante compleanno con la l’annuncio della partnership con il nuovo title sponsor con Estra, azienda del territorio che opera sul territorio e con la quale condividiamo i valori di operatività e sostenibilità. La vicinanza di Estra ci garantisce un supporto anche sul piano tecnico, siamo certi che ci aiuterà a fare un salto di qualità che potremo apprezzare anno dopo anno”.

Nicola Ciolini, Amministratore Delegato di Estra: “Siamo fieri di questa partnership che sostiene un evento attesissimo dai fiorentini e non solo. Questa collaborazione ci permette anche di sostenere tutta la realtà della Firenze Marathon che coinvolge durante tutto l'anno l'intera città di Firenze. Nel tempo questa organizzazione ha saputo stringere relazioni preziose sul territorio per promuovere lo sport ad alto livello ma anche come stile di vita e aggregatore sociale. Il nostro supporto sarà un valore aggiunto per l'ulteriore sviluppo. Ci metteremo tutta la nostra energia!"

LA MARATONA – Estra Firenze Martathon è la gara più attesa del fine settimana fiorentino, 42,195km tra i luoghi più belli e famosi nel mondo di Firenze, con partenza e arrivo in piazza Duomo, i passaggi sul Ponte Vecchio e in piazza della Signoria, piazza Santa Croce, il parco delle Cascine e la Fortezza da Basso e tanto altro, domenica 24 novembre la regina, così è nel mondo soprannominata la distanza di maratona, darà il via a migliaia di maratoneti da tutto il mondo vestita di smeraldo, per festeggiare i suoi primi 40 anni.

Tantissimi gli stranieri che hanno già confermato la loro adesione per non perdere l’occasione di correre lungo strade dal sapore medievale e rinascimentale, respirare un patrimonio artistico e culturale unico e tra i più ricchi del globo che hanno fatto guadagnare a Firenze, tra le prime città al mondo, il merito di essere riconosciuta patrimonio UNESCO e che ha dato vita a #weruninart, motto e hashtag ufficiale della manifestazione. All’interno dello staff, il direttore tecnico dell’evento Fulvio Massini che fornisce, attraverso i canali web e social, consigli tecnici per come avvicinarsi o affrontare la Estra Firenze Marathon.

FAMILY E STAFFETTA FANFANI CHARITY RUN - Sabato 23 novembre sarà il turno delle famiglie che potranno vivere emozioni speciali nel polmone verde del capoluogo toscano, il Parco delle Cascine partecipando alla San Benedetto Ginky Family Run, la corsa ludico-motoria di circa 3 km dedicata a bambini, ragazzi e alle famiglie all’interno della quale si inserisce anche la Marathon School Cup, che unisce la classifica della Ginky Family Run con quella della Mini GuardaFirenze per premiare le scuole più numerose. Un’opportunità per trascorrere del sano tempo in famiglia divertendosi e contribuendo a nutrire la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale.

Ancora sabato mattina, saranno protagonisti gli atleti della Fanfani Charity Run Staffetta 3x7, anche questa a carattere non competitivo ma che aggiunge anche l’attenzione per il sociale attraverso il programma charity della Estra Firenze Marathon. Sette km per ciascuno dei tre atleti della squadra che dovranno correre in nome di un’associazione no profit per raccogliere fondi.

LEOPOLDA – Il clima è quello di un evento coinvolgente ed inclusivo, grazie ad eventi pensati per far divertire tutti, ciascuno con il proprio grado di allenamento. Una festa lunga una settimana, con eventi adatti a tutti, grandi, piccoli, maratonete e maratoneti, accompagnatori e amici che ha sullo sfondo una location d’eccezione, la Leopolda, prima stazione ferroviaria di Firenze, intitolata al Granduca regnante nel 1848, anno in cui fu ultimata. La strada verso questa sede è stata tracciata nel 2018, quando venne inaugurata come “Casa dei Maratoneti”, che, grazie alla centralità della struttura, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella, permette agli atleti di raggiungerla più facilmente e poter partecipare alle decine di attività, tra cui la presentazione delle novità e meeting su tematiche relative ad allenamento, alimentazione, tecnica specifiche di corsa tenuti da professionisti del settore.

ISCRIZIONI - Solo on line tramite il sito www.firenzemarathon.it entro il 15 Novembre. Il comitato organizzatore ha anche pensato ad iscrizioni agevolate per gruppi, per info contattare direttamente la segreteria all’indirizzo mail iscrizioni@firenzemarathon.it

Sul sito sono disponibili pacchetti che includono pettorale e pernottamento oltre ai riferimenti del tour operator ufficiale, Intertravel, per eventuali servizi esclusivi.