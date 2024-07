XTERRA Lake Scanno, sul lago per un triathlon dedicato ai giovani

Il 20 e 21 luglio prossimi torna nel cuore dell’Abruzzo più selvaggio il circuito internazionale di cross triathlon, ultima tappa italiana ad assegnare le slot per l’XTERRA World Championship 2024 e per conquistare un posto nella finale del nuovo XTERRA Youth Tour.

Quest’anno, infatti, la tappa sul lago di Scanno del circuito di cross triathlon più famoso al mondo, è anche gara del XTERRA YOUTH TOUR, il primo campionato del mondo di cross triathlon targato XTERRA dedicato agli atleti dai tra i 14 e i 19 anni.

Dal 2024 XTERRA ha deciso di dedicarsi al vivaio del cross triathlon, offrendo a tutti i futuri campioni della disciplina la possibilità di confrontarsi con gli atleti elite lungo quello che è un vero e proprio campionato nel campionato. XTERRA Lake Scanno sarà l’ultima in Italia prima della finale di Molveno, ultima chance quindi per i giovani triatleti off road di avere la possibilità di vivere da protagonisti l’evento più importante della stagione.

Quella abruzzese è una delle gare più tecniche del circuito, ma anche la più suggestiva, con i percorsi che partono dal famoso lago a forma di cuore e salgono attraverso i boschi ai confini del Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, nelle terre abitate dall’orso marsicano, per poi scivolare tra gli stretti vicoli dello storico borgo, uno dei più belli d’Italia.

Due le distanze in programma, sulle quali si sfideranno le tre categorie dello Youth Tour: Super Sprint, che comprende un massimo di 400 m di nuoto, 8 km di bici e 2 km di corsa; Sprint, che comprende un massimo di 750 m di nuoto, 15 km di bicicletta e 5 km di corsa.

E se è vero che i campioni vanno coltivati da piccoli, XTERRA Lake Scanno sarà l’occasione per vedere all’opera i piccoli talenti con le consuete gare XTERRA Kids, per ragazzi dai 6 ai 14 anni, che affronteranno percorsi di duathlon (corsa/bici), e per i mini kids, bambini dai 3 ai 5 anni che potranno percorrere un giro a piedi e uno in bici accompagnati dagli istruttori. Un modo per coinvolgere davvero tutti in un primo e divertente contatto con questo sport e con la natura.