Cos'è il 'cuore di atleta' e perchè è importante per le prestazioni dei runner

Testa, cuore e gambe. Questo il mantra per i runner. Con ‘Cuore’ si possono intendere tante cose, senz’altro l’amore e la grande passione per la corsa, però con il Coach Salvatore Paci ci illustra in maniera più approfondita cosa sia il "cuore di atleta" e dei suoi benefici per i runner.

Coach Paci, può spiegare ai nostri lettori cos'è esattamente il "cuore di atleta"?

Il "cuore di atleta" si riferisce alle modifiche fisiologiche che avvengono nel cuore di chi si allena intensamente per lunghi periodi, specialmente in discipline di resistenza come la corsa. Questi cambiamenti includono un aumento del volume del cuore e della sua capacità di pompare sangue, rendendolo più efficiente.

Quali sono i principali benefici che un runner può ottenere da queste modifiche?

I benefici sono numerosi. Innanzitutto, il cuore di un atleta diventa capace di pompare un maggior volume di sangue per ogni battito, migliorando così l'efficienza cardiovascolare. Questo comporta una riduzione della frequenza cardiaca a riposo e durante l'esercizio, il che significa meno stress sul cuore e una maggiore capacità di aumentare la frequenza cardiaca durante l'attività intensa.

Può spiegare come questo si traduce in una migliore prestazione nella corsa?

Con un cuore più efficiente, aumenta anche il VO2 max, che è la capacità massima del corpo di utilizzare ossigeno durante l'esercizio. Questo permette ai runner di correre più velocemente e più a lungo prima di affaticarsi. Inoltre, una maggiore capillarizzazione nei muscoli migliora l'apporto di ossigeno e nutrienti e la rimozione dei prodotti di scarto, il che ritarda l'insorgenza della fatica.

Questo influisce anche sul recupero post-allenamento?

Assolutamente. Un cuore ben allenato permette un recupero più rapido tra gli allenamenti e le gare, riducendo il rischio di affaticamento cronico e lesioni. Inoltre, una migliore circolazione sanguigna e una maggiore capacità di recupero aiutano a mantenere la salute generale del cuore e dei muscoli.

Ci sono altri benefici specifici che i runner possono ottenere?

Sì, molti. La migliorata efficienza del metabolismo energetico permette una gestione più efficace delle riserve di glicogeno e un utilizzo più efficiente dei grassi come fonte di energia, il che è fondamentale per la resistenza. Anche la termoregolazione migliora, permettendo una migliore gestione del calore corporeo durante l'esercizio intenso, che aiuta a mantenere prestazioni ottimali.

Quali consigli darebbe a un runner che vuole sviluppare questi benefici?

La chiave è l'allenamento costante e ben strutturato. Esercizi di resistenza, come corsa a lunga distanza, intervalli e allenamenti a intensità variabile sono fondamentali. È anche importante includere esercizi di forza per il quadricipite, ischiocrurali, polpacci, glutei e core. Oltre all'allenamento fisico, una dieta equilibrata, una buona idratazione e un adeguato riposo sono essenziali. Non dimentichiamo l'importanza del supporto psicologico e della motivazione per mantenere un atteggiamento positivo e determinato.

Qual è il ruolo della propriocezione e dell'equilibrio nel migliorare la performance di un runner?

La propriocezione e l'equilibrio sono cruciali per il controllo neuromuscolare. Esercizi su superfici instabili, come tavolette propriocettive e palle BOSU, insieme a esercizi con una gamba sola, aiutano a migliorare l'equilibrio e la coordinazione, riducendo il rischio di infortuni e migliorando l'efficacia dei movimenti durante la corsa. Questo tipo di allenamento contribuisce a sviluppare una risposta muscolare più rapida e precisa, essenziale per affrontare terreni irregolari o cambi di direzione improvvisi durante le competizioni.

Quali sono i segnali che indicano che un runner sta sviluppando un "cuore di atleta"?

Alcuni segnali includono una riduzione della frequenza cardiaca a riposo, una maggiore capacità di sostenere sforzi intensi senza affaticarsi e un recupero più rapido dopo l'allenamento. Inoltre, i runner possono notare una migliorata resistenza e prestazioni complessive, oltre a una maggiore efficienza nell'uso dell'energia. Altri indicatori possono essere una riduzione della pressione arteriosa a riposo e una migliore termoregolazione durante l'attività fisica.

Quali benefici a lungo termine può aspettarsi un runner che sviluppa un "cuore di atleta"?

Oltre ai miglioramenti immediati nelle prestazioni, i benefici a lungo termine includono una salute cardiovascolare migliorata, con un rischio ridotto di malattie cardiovascolari come ipertensione e malattia coronarica. Un cuore più forte e efficiente non solo supporta migliori performance atletiche, ma contribuisce anche al benessere generale. Inoltre, un metabolismo energetico più efficiente e una migliorata termoregolazione continuano a sostenere la salute e le prestazioni anche man mano che l'atleta invecchia.

Grazie mille, Coach, per queste preziose informazioni. È stato davvero illuminante.

Grazie a lei. È stato un piacere condividere queste informazioni. Buona giornata!