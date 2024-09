L'ugandese Rebecca Cheptegei in fin di vita, il compagno le ha dato fuoco

In fin di vita, quasi bruciata viva per mano del suo compagno che le ha dato fuoco. Una delle atlete più forti del mondo, tanto da aver partecipato un mese fa alla maratona dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con i colori dell'Uganda, la sua nazione. Questa era Rebecca Cheptegei, 44esima al traguardo olimpico e 14^ ai campionati del mondo nel 2023 a Budapest. Cheptegei nel novembre 2023, solo l’anno scorso, era stata grande protagonista alla maratona di Firenze dove si era classificata 2^ in 2h27’08”. Ancora, nell’aprile 2022, aveva vinto la maratona di Padova.

Classe 1991 e dunque oggi 33enne, mezzofondista e maratoneta, ora Rebecca Cheptegei è in fin di vita in ospedale a Eldoret con gravi ustioni sull’80% del suo corpo da grande atleta. Una vita sconvolta, spezzata e spazzata via dal suo compagno Dickson Ndiema che l’ha cosparsa di benzina dandole fuoco. Dickson in questo momento è anch’esso in ospedale (ma non arrestato) per ustioni varie, in quanto lui stesso è rimasto parzialmente coinvolto.

E’ accaduto tutto a Endebess, una piccola cittadina nella parte ovest del Kenya, nella contea di Trans-Nzoia molto vicino al confine con l’Uganda, un luogo importante per Rebecca perché qui aveva comprato una casa un terreno per esser vicina agli importanti centri di allenamento sui rinomati altipiani del Kenya.

I genitori hanno affermato che domenica la figlia era appena uscita dalla chiesta dove si era recata insieme ai suoi due figli, sulla strada Ndiema e Rebecca hanno iniziato a litigare, forse per differenti vedute in merito al terreno e alla casa. Successivamente il compagno sembra si sia introdotto furtivamente in casa andando a buttare benzina contro Rebecca e dunque dandole fuoco. Non è chiaro al momento se siano rimasti coinvolti anche i figli.

Due le medaglie di bronzo mondiali conquistate nella sua carriera: nel 2010 ai mondiali di cross con la sua nazione e nel 2011 nel 5000m ai mondiali militari a Rio de Janeiro. Davvero ottimi i suoi tempi cronometrici, uno su tutti il suo primato personale 2h22’47” in maratona.