Tra 10 giorni bici e corsa con F1RE 12H e Monza21

F1RE 12H Circuit Cycling Marathon

Nel “Tempio della Velocità” dell’Autodromo Nazionale di Monza, dove l’1 settembre la Ferrari di Charles Leclerc ha centrato una memorabile vittoria facendo impazzire tutta Italia, i motori e le macchine lasceranno spazio, per una volta, ai pedali e alle biciclette. Dalle 19:30 di sabato 14 settembre alle 7:30 di domenica 15 settembre, nel pieno della notte, andrà in scena la F1RE 12H Circuit Cycling Marathon, una delle 12H più elettrizzanti d’Europa. Si potrà gareggiare, sul leggendario circuito lungo 5.793 metri di Monza, individualmente o in team da 2, 4 oppure 8 atleti. Sarà decretato vincitore il team e singolo atleta che effettuerà il maggior numero di giri nell’arco delle 12H.

Le ISCRIZIONI ONLINE sono ancora aperte e si chiuderanno alle 23:59 di mercoledì 11 settembre. Sul sito anche agevolazioni per i gruppi oltre a tutti i dettagli della manifestazione.

Monza21

Un appuntamento ideale per lanciarsi con entusiasmo e ottime sensazioni verso l’inizio della stagione. Ritorna domenica 15 settembre, con la partenza fissata alle 9:00 per le gare competitive a cui seguirà in coda il via agli eventi non competitivi, la Monza21, una manifestazione di corsa a 360° che permetterà ai partecipanti di immergersi nello straordinario Parco della Reggia di Monza, voluto da Napoleone Bonaparte nel 1805, e di respirare la storia dell’automobilismo mondiale e dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Saranno cinque le gare proposte: 10 km, 21,0975 km e 30 km competitive e le due prove non competitive, 5 km e 10 km. Sono ancora aperte le ISCRIZIONI ONLINE alla Monza21 che si chiudono alle 23:59 di mercoledì 11 settembre, con la possibilità di iscriversi in loco alle gare non competitive fino a esaurimento pettorali. Tutte le informazioni e i dettagli per acquistare il pettorale sul sito

La partnership con Sportfulness

Esordirà proprio in occasione della F1RE 12H Circuit Cycling Marathon e della Monza21 la nuova partnership tra Sportfulness e MG Sport.

Sportfulness è una startup innovativa, nata nel 2024 e lanciata dalla runner e psicologa Jennifer Isella, che vuole rivoluzionare il mondo dello sport attraverso un approccio al Mental Coaching Sportivo, innovativo e accessibile a sportivi e atleti di ogni livello, basato sui principi della mindfulness e delle moderne neuroscienze. Per Mental Coaching Sportivo si intende il training mentale che considera sportivi e atleti nella loro dimensione complessiva, fisica, emotiva e psicologica.

“Sin da subito abbiamo cercato nel panorama sportivo aziende che potessero rappresentare i nostri principi e con le quali avviare legami di partnership solidi e di valore, per lavorare insieme e creare un mondo dello sport più equilibrato e sano possibile. MG Sport è certamente una di queste aziende e rappresenta il punto di riferimento nel mercato italiano dei mass events e del marketing sportivo”, dichiara il Founder e CEO di Sportfulness Jennifer Isella.

“Far vivere un’esperienza di vita positiva e portare gli atleti felici al traguardo delle gare è uno dei nostri obiettivi principali – fa sapere il Direttore Generale di MG Sport Andrea Trabuio -. La partnership tra FollowYourPassion e Sportfulness persegue proprio questo obiettivo. Insieme a questi professionisti andremo a lavorare sulla forza della mente delle persone per raggiungere la massima serenità e performance possibile, nello sport come nella vita, in maniera sana ed equilibrata”.

Quali saranno le opportunità di questa partnership per i partecipanti agli eventi di FollowYourPassion? Gli iscritti alle varie manifestazioni avranno l’occasione di usufruire di un codice sconto del 10% sulle consulenze di mental coaching sportivo di Sportfulness, direttamente sulla piattaforma (il sito di Sportfulness: https://www.sportfulness.it/). Inoltre, durante alcuni appuntamenti del circuito gli atleti avranno la possibilità di conoscere i servizi di Sportfulness, fare domande e testare le tecniche di gestione della gara come self-talk, visualizzazione, respirazione guidata direttamente sul campo assieme a un coach dedicato.

Il 2024 di MG Sport

Anche nel 2024 MG Sport con il brand FollowYourPassion si conferma organizzatore leader nel mondo dell’endurance, con gare di corsa, ciclismo su strada e mountain biking, nuoto in acque libere e triathlon. Ben 17 gli eventi in calendario.

Il calendario

3 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

4 febbraio – Bergamo21

20 aprile – MilanoTRI – Idroscalo

20 aprile – Milano10K

25 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week)

27 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

28 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

5 maggio – Olbia21

18 maggio – The Loop Roma

7 luglio – LovereTRI

27 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon

14 settembre – F1re-12H Circuit Cycling Marathon

15 settembre – Monza21

5-6 ottobre – PeschieraTRI

20 ottobre – The Loop Milano

24 novembre – Milano21

MontBlanc Granfondo – coming soon